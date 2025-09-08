الهلال يتعاقد مع بديل لياسين بونو

وقال عبر منصة (إكس): "الحارس الفرنسي ماتيو باتوييه هلاليا حتى 2027".ونشر الهلال بيانًا رسميًا قال فيه: "أنهت إدارة شركة برئاسة صاحب السمو الأمير بن سعد إجراءات توقيع عقد انتقال الحارس الفرنسي "ماتيو باتوييه"؛ ليمثّل بذلك فريق الهلال الأول بعقد يمتد لمدة عامين".ولم يكشف النادي السعودي عن مزيد من التفاصيل، لكن قال إن قيمة الصفقة أقل من 3 ملايين يورو.وسيغيب عن الهلال لفترة طويلة، وذلك بسبب مشاركته مع منتخب في نهائيات الإفريقية أواخر العام الجاري.واستقر نادي الهلال، على التعاقد مع بديل للحارس ، ليسد هذا الفراغ خلال بطولة أمم إفريقيا.