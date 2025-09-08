عودة تدريجية لنجوم الريال قبل موقعة سوسيداد

المران لم يشهد أي عودة من بين الـ12 لاعبًا دوليًا الغائبين بسبب التزاماتهم مع منتخباتهم، وهم: كارفاخال، هويسن، جونزالو (إسبانيا)، روديجر (ألمانيا)، أردا جولر (تركيا)، (بلجيكا)، (المغرب)، مبابي وتشواميني (فرنسا)، ألابا (النمسا)، (أوروجواي) وماستانتوونو (الأرجنتين).ومن المنتظر أن يلتحق اللاعبون تدريجيًا بمران الفريق حتى الجمعة، حيث ستكون الحصة التدريبية الأخيرة قبل التوجه إلى "أنويتا".وعلى عكس المعتاد في التوقفات الدولية، وجد ألونسو نفسه هذه المرة قادرًا على العمل مع الثلاثي البرازيلي ، وميليتاو، بعدما فضل المدرب الحالي للبرازيل، كارلو ، استبعادهم من القائمة بدعوى رغبته في اختبار وجوه جديدة لم تتح له فرصة التعرف عليهم عن قرب.وشهد المران أخبارًا مطمئنة على الصعيد الطبي، حيث واصل جود بيلينجهام (الذي خضع لجراحة في الكتف) وإدواردو كامافينجا (المصاب بالتواء في الكاحل) خطواتهما نحو التعافي، بالمشاركة في بعض التدريبات الجماعية الخفيفة، في الوقت الذي يواصل فيه كل من إندريك وميندي برنامجًا فرديًا للتعافي من إصاباتهما العضلية.وحرص ألونسو على الانخراط بنفسه في جزء من التدريبات، التي تنوعت بين تمارين الضغط في التمرير، مواجهات مصغرة بخماسيات، وجلسات بدنية، إلى جانب العمل في صالة الألعاب الرياضية.