اطلاق نار بعد مشاجرة جنوبي بغداد
عودة تدريجية لنجوم الريال قبل موقعة سوسيداد

رياضة

2025-09-08 | 17:10
عودة تدريجية لنجوم الريال قبل موقعة سوسيداد
المصدر:
موقع كووورة
24 شوهد

قاد تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد، مران الفريق الاثنين استعدادًا لمواجهة ريال سوسيداد يوم السبت المقبل، في افتتاح سلسلة من 7 مباريات سيخوضها "الميرنجي" في غضون 3 أسابيع فقط قبل التوقف الدولي في تشرين الأول المقبل.

المران لم يشهد أي عودة من بين الـ12 لاعبًا دوليًا الغائبين بسبب التزاماتهم مع منتخباتهم، وهم: كارفاخال، هويسن، جونزالو (إسبانيا)، روديجر (ألمانيا)، أردا جولر (تركيا)، كورتوا (بلجيكا)، إبراهيم دياز (المغرب)، مبابي وتشواميني (فرنسا)، ألابا (النمسا)، فالفيردي (أوروجواي) وماستانتوونو (الأرجنتين).

ومن المنتظر أن يلتحق اللاعبون تدريجيًا بمران الفريق حتى الجمعة، حيث ستكون الحصة التدريبية الأخيرة قبل التوجه إلى "أنويتا".

وعلى عكس المعتاد في التوقفات الدولية، وجد ألونسو نفسه هذه المرة قادرًا على العمل مع الثلاثي البرازيلي فينيسيوس، رودريجو وميليتاو، بعدما فضل المدرب الحالي للبرازيل، كارلو أنشيلوتي، استبعادهم من القائمة بدعوى رغبته في اختبار وجوه جديدة لم تتح له فرصة التعرف عليهم عن قرب.

وشهد المران أخبارًا مطمئنة على الصعيد الطبي، حيث واصل جود بيلينجهام (الذي خضع لجراحة في الكتف) وإدواردو كامافينجا (المصاب بالتواء في الكاحل) خطواتهما نحو التعافي، بالمشاركة في بعض التدريبات الجماعية الخفيفة، في الوقت الذي يواصل فيه كل من إندريك وميندي برنامجًا فرديًا للتعافي من إصاباتهما العضلية.

وحرص ألونسو على الانخراط بنفسه في جزء من التدريبات، التي تنوعت بين تمارين الضغط في التمرير، مواجهات مصغرة بخماسيات، وجلسات بدنية، إلى جانب العمل في صالة الألعاب الرياضية.
تعديل موعد مباراة ريال مدريد أمام فياريال
14:55 | 2025-09-08
الهلال يتعاقد مع بديل لياسين بونو
12:58 | 2025-09-08
نادٍ يتعاقد مع مشجع خمسيني لحراسة مرماه!
11:49 | 2025-09-08
شرط وحيد من بيريز لجعل فينيسيوس اللاعب الأعلى أجراً بمدريد
11:40 | 2025-09-08
منتخب عربي جديد يتاهل الى كأس العالم
11:32 | 2025-09-08
ريال مدريد يحدد شرط الموافقة على تجديد عقد فينيسيوس
07:09 | 2025-09-08
اول موقف إيراني رسمي بشأن &quot;اختفاء امير موسوي&quot; في مصر: دخل بجواز عراقي
23.31%
05:10 | 2025-09-08
اول موقف إيراني رسمي بشأن "اختفاء امير موسوي" في مصر: دخل بجواز عراقي
05:10 | 2025-09-08
قائمة صباحية لأسعار صرف الدولار في بورصات العراق
19.98%
04:30 | 2025-09-08
قائمة صباحية لأسعار صرف الدولار في بورصات العراق
04:30 | 2025-09-08
بواحدة من &quot;أخطر الواجبات&quot;.. أول حصيلة رسمية عن عدد ضحايا مجسر العطيشي
16.54%
03:42 | 2025-09-07
بواحدة من "أخطر الواجبات".. أول حصيلة رسمية عن عدد ضحايا مجسر العطيشي
03:42 | 2025-09-07
السومرية تنشر أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
14.28%
04:30 | 2025-09-07
السومرية تنشر أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
04:30 | 2025-09-07
&quot;خلطوا بين كونه عراقيا ام إيرانيا؟&quot;.. مصدر يكشف تفاصيل احتجاز امير موسوي في مصر
13.25%
06:16 | 2025-09-08
"خلطوا بين كونه عراقيا ام إيرانيا؟".. مصدر يكشف تفاصيل احتجاز امير موسوي في مصر
06:16 | 2025-09-08
أسعار الدولار في تعاملات اليوم بعد الاغلاق
12.63%
09:54 | 2025-09-08
أسعار الدولار في تعاملات اليوم بعد الاغلاق
09:54 | 2025-09-08
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

إغلاق المجال الجوي في إسرائيل إثر إطلاق طائرة مسيرة من اليمن
Play
إغلاق المجال الجوي في إسرائيل إثر إطلاق طائرة مسيرة من اليمن
10:53 | 2025-09-08
وسط بغداد.. تصادم بين قطار وشاحنة (فيديو)
Play
وسط بغداد.. تصادم بين قطار وشاحنة (فيديو)
10:51 | 2025-09-08
البصرة.. حراك قضاء الدير يقدم ثلاثة مطالب ويهدد بالتصعيد (فيديو)
Play
البصرة.. حراك قضاء الدير يقدم ثلاثة مطالب ويهدد بالتصعيد (فيديو)
17:02 | 2025-09-07
بالفيديو.. القمر يدخل مرحلة شبه الظل الان
Play
بالفيديو.. القمر يدخل مرحلة شبه الظل الان
12:00 | 2025-09-07
"لا صفحة جديدة بل نفتح جهنم".. أهالي شط العرب "ينفجرون" على محافظ البصرة في تجمع انتخابي (فيديو)
Play
"لا صفحة جديدة بل نفتح جهنم".. أهالي شط العرب "ينفجرون" على محافظ البصرة في تجمع انتخابي (فيديو)
05:20 | 2025-09-07
تحذيرات من كارثة بسبب شح المياه.. جمعية الاهوار بالبصرة تستغيث
Play
تحذيرات من كارثة بسبب شح المياه.. جمعية الاهوار بالبصرة تستغيث
14:34 | 2025-09-06
موقف يحبس الأنفاس.. ضابط لـ أحد العالقين تحت مجسر كربلاء: اريدك تتحملني (فيديو)
Play
موقف يحبس الأنفاس.. ضابط لـ أحد العالقين تحت مجسر كربلاء: اريدك تتحملني (فيديو)
13:58 | 2025-09-06
متداول.. سقوط جسر قيد الانشاء في مدخل كربلاء
Play
متداول.. سقوط جسر قيد الانشاء في مدخل كربلاء
12:16 | 2025-09-06
انهيار برج سكني اخر بعد قصفه في غزة
Play
انهيار برج سكني اخر بعد قصفه في غزة
07:14 | 2025-09-06
حادث كارثي على طريق بغداد – كركوك
Play
حادث كارثي على طريق بغداد – كركوك
06:34 | 2025-09-06
