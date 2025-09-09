اليوم.. الأولمبي العراقي يواجه كمبوديا لحسم بطاقة التأهل الآسيوي

ويسعى إلى تأكيد صدارته للمجموعة وانتزاع بطاقة التأهل المباشر إلى النهائيات القارية، بعد أن نجح في تحقيق العلامة الكاملة في أول جولتين، بالفوز الكبير على باكستان (8 - 1)، ثم تجاوز عقبة بهدف نظيف رغم النقص العددي. ويملك المنتخب (6) نقاط في رصيده متصدراً الترتيب، بينما يأتي منتخب ثانياً بأربع نقاط، يليه عمان بنقطة واحدة، بينما يقبع باكستان في ذيل الترتيب من دون نقاط.وتشير الحسابات إلى أن التعادل يكفي منتخبنا لحسم الصدارة، في حين يطمح المنتخب الكمبودي إلى إحداث المفاجأة وتحقيق فوز تاريخي قد يمنحه فرصة التأهل، سواء كمتصدر أو ضمن أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني.وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة أن الفريق لا يفكر بأي خيار سوى الفوز، مشدداً على ضرورة تجنب الأخطاء التي حدثت في لقاء عمان، وعدم الاستهانة بالمنافس الذي سيلعب على أرضه وبين جماهيره. وقال: إن "المهمة لم تُحسم بعد، نحتاج إلى الانضباط والجدية، الفوز وحده يضمن لنا العبور المباشر من دون الدخول في أي حسابات معقدة".واعتمد الملاك التدريبي خلال التدريبات الأخيرة على تقسيم اللاعبين بين مجموعتين، الأولى اقتصرت على تمارين استشفائية للعناصر التي شاركت في اللقاء السابق بشكل كامل، بينما خاضت بدنية وتكتيكية مكثفة ركزت على تنويع أساليب اللعب الهجومي واستغلال سرعة الأطراف والكرات العرضية.يشار إلى أن نظام التصفيات ينص على تأهل متصدري المجموعات الإحدى عشرة مباشرة إلى النهائيات، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني، ليلتحقوا جميعاً بالمنتخب السعودي المستضيف.