جدل متواصل حول لقطة "ميمي".. جمال الشريف يوضح مصيره في مباريات الملحق

وعن هذه الحالة، قال الخبير التحكيمي : "تعتبر ملك من البطولات الرسمية التي يعترف (فيفا)، بأنها بطولة ودّية دولية من الفئة (الأولى)، وتُحتسب نتائجها ضمن نظام ، لأن البطولة تلبي معايير مباريات الفئة الأولى مثل: خوض المباريات بين المنتخبات الوطنية الرسمية، واستخدام حكام معتمدين من ، وشروط إضافية أخرى".واعتبر الشريف أن "هذه التفاصيل تجعل البطولة معتمدة في أجندة فيفا والاتحاد الآسيوي، ويترتب عليها إرسال الجهة المنظمة تقارير للاتحادين المذكورين حول وقائع وأحداث البطولة، تتضمن تقرير حكم المباراة، وخاصة عندما يُطرد لاعب لارتكابه سلوكاً مشيناً أو عنيفاً".وخلص جمال الشريف إلى أنه "بناء عليه، يقرر أو الآسيوي فرض عقوبة إضافية على (إيقاف أو غرامة) في حال كان السلوك خطيراً جداً (مثل الاعتداء البدني العنيف أو السلوك المشين ضد الحكم)".وختم حديثه بالقول: "قد تمتد العقوبة إلى المباريات الرسمية التالية إن تطلب الأمر، خصوصاً في حالات الإساءات الجسدية (مثل الاعتداء على الحكم، السلوك العنصري، أو الاعتداء العنيف على لاعب) التي تُحال مباشرة إلى في الاتحاد الدولي والآسيوي، لتُصدر بعدئذ قراراً بإيقاف اللاعب في المباريات الرسمية القادمة، حمايةً لسمعة اللعبة وانضباطها. بالطبع هذا الأمر يختلف جذرياً عن البطولات أو الدوريات الودية غير المعتمدة، حيث تبقى العقوبة محصورة ضمن سياق الحدث المحلي فقط"، بحسب العربي الجديد.