السومرية تنشر حسابات تأهل الأولمبي العراقي في تصفيات آسيا تحت 23 عاماً

ويخوض الأولمبي المباراة بأريحية نسبية بعدما حقق العلامة الكاملة في الجولتين الماضيتين، حيث اكتسح باكستان بنتيجة (8-1)، قبل أن يتجاوز عقبة عمان بهدف نظيف رغم النقص العددي، ليعتلي صدارة المجموعة برصيد (6) نقاط. ويليه بـ(4) نقاط، ثم عمان بنقطة واحدة، بينما يقبع المنتخب الباكستاني في ذيل الترتيب بلا نقاط.الحسابات المعقدةفوز أو تعادل : يضمن تأهله المباشر كمتصدر للمجموعة السابعة برصيد لا يقل عن (7) نقاط.خسارة العراق أمام كمبوديا: سيدخل المنتخب في حسابات أفضل 4 ثوانٍ، وهي معركة تعتمد على نتائج بقية المجموعات، إذ سيتأهل فقط أصحاب الرصيد الأعلى بين المنتخبات التي أنهت التصفيات في المركز الثاني.فرص كمبوديايدخل أصحاب الأرض المباراة بطموح تحقيق مفاجأة تاريخية، حيث أن الفوز على العراق سيمنحهم صدارة المجموعة برصيد (7) نقاط، أو على الأقل قد يفتح أمامهم باب المنافسة على أفضل الثواني المؤهلين.نظام التأهلتتأهل المنتخبات الـ11 المتصدرة للمجموعات مباشرة إلى النهائيات القارية، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني، ليكتمل عقد 16 منتخباً ينضمون إلى المنتخب السعودي المستضيف.ما بين الواقع والطموحالمنتخب العراقي يمتلك حظوظاً قوية للتأهل المباشر دون الدخول في أي حسابات معقدة، إذ يكفيه التعادل لتأكيد صدارته وضمان بطاقة العبور. غير أن الجهاز الفني بقيادة (عماد محمد) شدد على أن الفريق سيلعب من أجل الفوز، بهدف تعزيز الثقة ومواصلة النسق التصاعدي استعداداً للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها الملحق المؤهل إلى أولمبياد 2026.ويترقب نتيجة هذه المواجهة المهمة، التي قد تشكّل نقطة انطلاق جديدة لجيل شاب يطمح إلى إعادة أمجاد الكرة العراقية على المستوى والدولي.