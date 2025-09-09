الصفحة الرئيسية
كأس العالم يجبر الفيفا على تعديل المادة الخاصة بالإنذارات.. ما القصة؟
رياضة
2025-09-09 | 06:17
305 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
قرر
المجلس التنفيذي
للاتحاد
الدولي لكرة القدم
فيفا إجراء تعديلات علي لائحة الانضباط وذلك قبل عام من تنظيم نسخة جديدة من
كأس العالم
التي تستضيفها
الولايات المتحدة الأمريكية
وكندا والمكسيك في صيف العام المقبل، حيث تقام البطولة خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران وحتى 19 يوليو/ تموز من العام المقبل.
وأعلن فيفا عن إجراء تعديل في المادة 68 من لائحة الانضباط وذلك خلال اجتماع
المجلس التنفيذي
الذي انعقد يوم 5 سبتمبر الماضي، وعلى الفور دخل التعديل حيز التنفيذ.
كأس العالم
يجبر
الفيفا
على تعديل المادة الخاصة بالإنذارات
وبحسب winwin فإن التعديل يتعلق بالمادة 68 من لائحة انضباط فيفا بشأن إلغاء الإنذارات التي يحصل عليها اللاعبون في البطولات المجمعة التي ينظمها
الاتحاد الدولي لكرة القدم
، حيث كان في السابق يسمح بإلغاء الإنذارات مرة واحدة فقط خلال التأهل إلى الأدوار الإقصائية بشرط أن تكون هذه الإنذارات لا تؤدي إلى الإيقاف.
ولكن حدثت تغيييرات مع تغيير نظام البطولة الأهم في عالم كرة القدم بنسختها الجديدة للعام المقبل 2026، وتوسُّع الفيفا من حيث عدد المباريات وعدد المراحل وبشكل عام مدة البطولة المقبلة لا سيما بعد مشاركة 48 منتخبًا بدلاً من 32 طبقًا للنظام القديم.
وكان الفيفا خلال اجتماع المجلس التنفيذي قبل عدة أيام قد اتخذ قرارا بتعديل نص المادة 68 من "بند الغاء الإنذارات " في لائحة الانضباط، لتصبح بعد تعديلها كالتالي:
-يجوز للجنة الانضباط في فيفا، وفقًا لتقديرها الخاص وبمبادرة منها أو بناءً على طلب مبرر ومعقول من
الاتحاد القاري
، إلغاء الإنذارات في المرة الثانية والتي لم ينتج عنها طرد أو إيقاف، وذلك بقرار غير قابل للاستئناف.
-وعند تقييم إلغاء الإنذارات، يجب على
لجنة الانضباط
أن تأخذ في الاعتبار، من بين مبادئ عامة أخرى، التأثير على نزاهة المسابقة، والمساواة في المعاملة بين الفرق والمنتخبات المشاركة.
يذكر أن
بطولة كأس العالم
المقبلة سوف تشهد مشاركة 48 منتخباً، وسيتم تقسيم المنتخبات الـ48 إلى 12 مجموعة تضم كل مجموعة 4 منتخبات، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات في المركز الثالث ليصبح عدد المنتخبات المتأهلة للدور التالي 32 منتخباً، تبدأ من خلالها الأدوار الإقصائية للبطولة بنظام خروج المغلوب، بدءاً بدور الـ32 ثم دور الـ16 حتى دور الـ8 ثم المربع الذهبي وصولًا للمباراة النهائية.
ومن المقرر إقامة مراسم سحب قرعة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 في 5 ديسمبر/ كانون الأول في
مركز كينيدي
في
واشنطن
، وفقاً لما أعلن عنه الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
.
وتُقام البطولة في 16 مدينة، بواقع مدينتين في كندا وثلاث في
المكسيك
و11 في
الولايات المتحدة الأمريكية
، وبحلول موعد القرعة النهائية، سيتم التعرف على هوية 42 منتخبًا من أصل المنتخبات الـ48 التي ستتنافس في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، فيما ستُحدَّد المنتخبات السّتة المتبقية في المباريات الإقصائية التي ستقام في مارس/ آذار.
