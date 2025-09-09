الصفحة الرئيسية
فرنسا.. بايرو سيقدم استقالته صباح الثلاثاء
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-540081-638930152165259718.webp
أسباب فشل انتقال فاسكيز الى يوفنتوس
أسباب فشل انتقال فاسكيز الى يوفنتوس
رياضة
2025-09-09 | 07:44
109 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
دخل
لوكاس فاسكيز
دائرة اهتمامات
يوفنتوس
خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث سعى
النادي الإيطالي
للتعاقد مع جناح أيمن بعد انتهاء عقد اللاعب الإسباني مع
ريال مدريد
.
وبحسب خبير الانتقالات
ماتيو موريتو
، جرت اتصالات مع ممثلي
فاسكيز
، لكن المفاوضات لم تسفر عن اتفاق، ليقرر
البيانكونيري
التراجع عن الصفقة.
هذا التراجع جعل فاسكيز ينتظر حتى الأيام الأخيرة من الميركاتو قبل أن يحسم مستقبله بالانضمام إلى
باير ليفركوزن
.
ورغم أن
يوفنتوس
كان خيارًا محتملًا له، فإن إدارة
النادي الإيطالي
رأت أن الاستثمار في لاعب يبلغ من العمر 34 عامًا ليس مناسبًا لخططها.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
ريال مدريد
فاسكيز
يوفنتوس
النادي الإيطالي
باير ليفركوزن
السومرية نيوز
إدارة النادي
لوكاس فاسكيز
البيانكونيري
ماتيو موريتو
سومرية نيوز
