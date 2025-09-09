أسباب فشل انتقال فاسكيز الى يوفنتوس

وبحسب خبير الانتقالات ، جرت اتصالات مع ممثلي ، لكن المفاوضات لم تسفر عن اتفاق، ليقرر التراجع عن الصفقة.هذا التراجع جعل فاسكيز ينتظر حتى الأيام الأخيرة من الميركاتو قبل أن يحسم مستقبله بالانضمام إلى .ورغم أن كان خيارًا محتملًا له، فإن إدارة رأت أن الاستثمار في لاعب يبلغ من العمر 34 عامًا ليس مناسبًا لخططها.