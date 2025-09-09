انطلاق مباراة الأولمبي العراقي أمام كمبوديا في التصفيات الآسيوية

ويخوض الأولمبي المباراة بأريحية نسبية بعدما حقق العلامة الكاملة في الجولتين الماضيتين، حيث اكتسح باكستان بنتيجة (8-1)، قبل أن يتجاوز عقبة بهدف نظيف رغم النقص العددي، ليعتلي صدارة المجموعة برصيد (6) نقاط. ويليه بـ(4) نقاط، ثم عمان بنقطة واحدة، بينما يقبع المنتخب الباكستاني في ذيل الترتيب بلا نقاط.المنتخب العراقي يمتلك حظوظاً قوية للتأهل المباشر دون الدخول في أي حسابات معقدة، إذ يكفيه التعادل لتأكيد صدارته وضمان بطاقة العبور. غير أن الجهاز الفني بقيادة (عماد محمد) شدد على أن الفريق سيلعب من أجل الفوز، بهدف تعزيز الثقة ومواصلة النسق التصاعدي استعداداً للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها الملحق المؤهل إلى أولمبياد 2026.