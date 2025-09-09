العراق يتعادل مع كمبوديا ويتأهل الى نهائيات آسيا تحت 23 عاماً

وسيطر منتخبنا على مجريات شوطي المباراة لكن دون الوصول إلى المرمى بالرغم من المحاولات الكثيرة، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي وتقاسم النقاط.وبهذا التعادل، تصدر منتخبنا لمجموعته وانتزع بطاقة التأهل المباشر إلى النهائيات القارية، بعد أن نجح في تحقيق العلامة الكاملة في أول جولتين، بالفوز الكبير على باكستان (8-1)، ثم تجاوز عقبة بهدف نظيف رغم النقص العددي.