العراق يتعادل مع كمبوديا ويتأهل الى نهائيات آسيا تحت 23 عاماً

رياضة

2025-09-09 | 09:53
العراق يتعادل مع كمبوديا ويتأهل الى نهائيات آسيا تحت 23 عاماً
1,588 شوهد

تأهل منتخب العراق الأولمبي، إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً بعد تعادله مع كمبوديا سلبياً وصدارته للمجموعة، اليوم الثلاثاء.

وسيطر منتخبنا على مجريات شوطي المباراة لكن دون الوصول إلى المرمى بالرغم من المحاولات الكثيرة، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي وتقاسم النقاط.

وبهذا التعادل، تصدر منتخبنا لمجموعته وانتزع بطاقة التأهل المباشر إلى النهائيات القارية، بعد أن نجح في تحقيق العلامة الكاملة في أول جولتين، بالفوز الكبير على باكستان (8-1)، ثم تجاوز عقبة عمان بهدف نظيف رغم النقص العددي.
اخترنا لك
هل يقاطع ريال مدريد حفل الكرة الذهبية؟
13:53 | 2025-09-09
انطلاق مباراة الأولمبي العراقي أمام كمبوديا في التصفيات الآسيوية
08:00 | 2025-09-09
أسباب فشل انتقال فاسكيز الى يوفنتوس
07:44 | 2025-09-09
تصفيات كأس آسيا: تشكيلة الأولمبي العراقي لمواجهة نظيره الكمبودي
06:54 | 2025-09-09
فليك يعلن خطة تعويض غيابات برشلونة
06:35 | 2025-09-09
كأس العالم يجبر الفيفا على تعديل المادة الخاصة بالإنذارات.. ما القصة؟
06:17 | 2025-09-09
قطر تعلن حصيلة القصف الاسرائيلي على الدوحة
21.83%
12:40 | 2025-09-09
قطر تعلن حصيلة القصف الاسرائيلي على الدوحة
12:40 | 2025-09-09
اول موقف إيراني رسمي بشأن &quot;اختفاء امير موسوي&quot; في مصر: دخل بجواز عراقي
19.98%
05:10 | 2025-09-08
اول موقف إيراني رسمي بشأن "اختفاء امير موسوي" في مصر: دخل بجواز عراقي
05:10 | 2025-09-08
قائمة صباحية لأسعار صرف الدولار في بورصات العراق
19.06%
04:30 | 2025-09-08
قائمة صباحية لأسعار صرف الدولار في بورصات العراق
04:30 | 2025-09-08
الدولار يحلق من جديد امام الدينار
15.1%
03:52 | 2025-09-09
الدولار يحلق من جديد امام الدينار
03:52 | 2025-09-09
أسعار الدولار في تعاملات اليوم بعد الاغلاق
12.13%
09:54 | 2025-09-08
أسعار الدولار في تعاملات اليوم بعد الاغلاق
09:54 | 2025-09-08
القصة الكاملة لحادثة النزاع ببغداد: 22 قتيلا وجريحا والقبض على 20 متهما
11.9%
02:35 | 2025-09-09
القصة الكاملة لحادثة النزاع ببغداد: 22 قتيلا وجريحا والقبض على 20 متهما
02:35 | 2025-09-09
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية بمنزل "خليل الحية" بالدوحة (فيديو)
Play
الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية بمنزل "خليل الحية" بالدوحة (فيديو)
10:21 | 2025-09-09
اندلاع حريق داخل جامعة الاسراء في بغداد
Play
اندلاع حريق داخل جامعة الاسراء في بغداد
07:39 | 2025-09-09
تلوث المياه خطر يهدد حياة العراقيين!
Play
تلوث المياه خطر يهدد حياة العراقيين!
05:00 | 2025-09-09
أصحاب المولدات الاهلية يلوحون بالإطفاء العام أو التشغيل على قدر الوقود
Play
أصحاب المولدات الاهلية يلوحون بالإطفاء العام أو التشغيل على قدر الوقود
04:00 | 2025-09-09
دون سابق انذار.. اعتقال الناشط المدني علاء التميمي وسط البصرة (فيديو)
Play
دون سابق انذار.. اعتقال الناشط المدني علاء التميمي وسط البصرة (فيديو)
02:59 | 2025-09-09
إغلاق المجال الجوي في إسرائيل إثر إطلاق طائرة مسيرة من اليمن
Play
إغلاق المجال الجوي في إسرائيل إثر إطلاق طائرة مسيرة من اليمن
10:53 | 2025-09-08
وسط بغداد.. تصادم بين قطار وشاحنة (فيديو)
Play
وسط بغداد.. تصادم بين قطار وشاحنة (فيديو)
10:51 | 2025-09-08
البصرة.. حراك قضاء الدير يقدم ثلاثة مطالب ويهدد بالتصعيد (فيديو)
Play
البصرة.. حراك قضاء الدير يقدم ثلاثة مطالب ويهدد بالتصعيد (فيديو)
17:02 | 2025-09-07
بالفيديو.. القمر يدخل مرحلة شبه الظل الان
Play
بالفيديو.. القمر يدخل مرحلة شبه الظل الان
12:00 | 2025-09-07
"لا صفحة جديدة بل نفتح جهنم".. أهالي شط العرب "ينفجرون" على محافظ البصرة في تجمع انتخابي (فيديو)
Play
"لا صفحة جديدة بل نفتح جهنم".. أهالي شط العرب "ينفجرون" على محافظ البصرة في تجمع انتخابي (فيديو)
05:20 | 2025-09-07
