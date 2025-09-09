هل يقاطع ريال مدريد حفل الكرة الذهبية؟

الصفحة الرئيسية
مصدر: إطلاق سراح إليزابيث تسوركوف جاء بشروط
2025-09-09
كشفت تقارير صحفية أن إدارة
نادي ريال مدريد
قد تقاطع حفل
الكرة الذهبية
للعام الثاني توالياً بسبب خلافات مع "فرانس فوتبول".
وقاطع
نادي ريال مدريد
حفل
الكرة الذهبية
الذي تنظمه مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية العام الماضي اعتراضاً على عدم فوز البرازيلي
فينيسيوس جونيور
بالجائزة.
ويرى
ريال مدريد
أن
فينيسيوس
كان الأحق بنسخة الجائزة ٢٠٢٤ بدلاً من الإسباني
رودري
لاعب وسط
مانشستر سيتي
الذي حقق الجائزة لدوره في فوز سيتي بلقبي الدوري الإنجليزي ومنتخب إسبانيا بكأس أمم أوروبا.
وبناء على ذلك، قرر
ريال
مدريد
مقاطعة حفل ٢٠٢٤ في رد على تسريبات تتويج رودري بالجائزة.
وذكر مصدر من ريال مدريد في تصريحات لصحيفة "ماركا"
الإسبانية
أن: "ريال مدريد يتواجد حين يحظى بالاحترام".
وتشير صحيفة "ماركا" إلى وجود اتجاه في ريال مدريد بعدم حضور حفل الكرة الذهبية الذي سيقام في
باريس
يوم ٢٢ سبتمبر/ أيلول الجاري.
ورغم زيارة وفد من المجلة الفرنسية بزيارة بمقر ريال مدريد لتحسين العلاقات لكن يبدو أن هذا لم يغير في العلاقة أي شيء.
علما بأنه لا يوجد مرشح قوي من ريال مدريد للفوز بالكرة الذهبية عن عام ٢٠٢٥ في ظل انحسار المنافسة بين
عثمان ديمبيلي
نجم
باريس سان جيرمان
ولامين يامال جناح برشلونة.
مقالات ذات صلة
حظوظه مرتفعة.. هل يفوز محمد صلاح بالكرة الذهبية?
08:20 | 2025-08-09
08:20 | 2025-08-09
ريال مدريد يعزي مصر بوفاة نجم الكرة "بونغا"
02:45 | 2025-08-04
02:45 | 2025-08-04
حكيمي: حققت إحصائيات غير تقليدية وأستحق الكرة الذهبية
08:07 | 2025-08-10
08:07 | 2025-08-10
رونالدو: الكرة الذهبية فقدت معناها
11:40 | 2025-08-09
اخترنا لك
العراق يتعادل مع كمبوديا ويتأهل الى نهائيات آسيا تحت 23 عاماً
09:53 | 2025-09-09
انطلاق مباراة الأولمبي العراقي أمام كمبوديا في التصفيات الآسيوية
08:00 | 2025-09-09
أسباب فشل انتقال فاسكيز الى يوفنتوس
07:44 | 2025-09-09
تصفيات كأس آسيا: تشكيلة الأولمبي العراقي لمواجهة نظيره الكمبودي
06:54 | 2025-09-09
فليك يعلن خطة تعويض غيابات برشلونة
06:35 | 2025-09-09
كأس العالم يجبر الفيفا على تعديل المادة الخاصة بالإنذارات.. ما القصة؟
06:17 | 2025-09-09
