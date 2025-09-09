هل يقاطع ريال مدريد حفل الكرة الذهبية؟

وقاطع حفل الذي تنظمه مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية العام الماضي اعتراضاً على عدم فوز البرازيلي بالجائزة.ويرى أن كان الأحق بنسخة الجائزة ٢٠٢٤ بدلاً من الإسباني لاعب وسط الذي حقق الجائزة لدوره في فوز سيتي بلقبي الدوري الإنجليزي ومنتخب إسبانيا بكأس أمم أوروبا.وبناء على ذلك، قرر مقاطعة حفل ٢٠٢٤ في رد على تسريبات تتويج رودري بالجائزة.وذكر مصدر من ريال مدريد في تصريحات لصحيفة "ماركا" أن: "ريال مدريد يتواجد حين يحظى بالاحترام".وتشير صحيفة "ماركا" إلى وجود اتجاه في ريال مدريد بعدم حضور حفل الكرة الذهبية الذي سيقام في يوم ٢٢ سبتمبر/ أيلول الجاري.ورغم زيارة وفد من المجلة الفرنسية بزيارة بمقر ريال مدريد لتحسين العلاقات لكن يبدو أن هذا لم يغير في العلاقة أي شيء.علما بأنه لا يوجد مرشح قوي من ريال مدريد للفوز بالكرة الذهبية عن عام ٢٠٢٥ في ظل انحسار المنافسة بين نجم ولامين يامال جناح برشلونة.