رونالدو يعتلي صدارة هدافي تصفيات كأس العالم.. ماذا عن ميسي؟

وسجل ، أمس الثلاثاء، هدفاً من ركلة جزاء في فوز 3-2 على المجر ضمن تصفيات عن قارة أوروبا.وبات الهدف هو رقم 39 في مسيرة بتصفيات كأس العالم عبر تاريخه ليعادل رقم هداف التصفيات التاريخي، المعتزل الغواتيمالي رويز.بدأت علاقة رونالدو مع تصفيات كأس العالم في نسخة 2006 حين شارك في 12 مباراة بالتصفيات سجل فيهم 7 أهداف لكنه صام في المباريات المؤهلة لمونديال 2010.ولكن عاد رونالدو في تصفيات 2014 ليسجل 8 أهداف، ثم وصل للذروة في تصفيات 2018 حين أحرز 15 هدفاً في الطريق إلى .وفي تصفيات النسخة الماضية 2022 التي أقيمت في قطر سجل رونالدو 6 أهداف في 9 مباريات ثم 3 في مباراتين خلال التصفيات الحالية، ليصبح الإجمالي 39 هدفاً في 49 مباراة.ومن جانبه أحرز رويز أهدافه الـ39 في 47 مباراة بالتصفيات وذلك خلال الفترة من تصفيات 2002 إلى 2018 لكنه لم مطلقاً للحدث العالمي.وسجل رويز 8 أهداف في تصفيات 2002 و10 في 2006 و6 مرتين في تصفيات 2010 و2014 ثم 9 في آخر مشاركة له في تصفيات نسخة 2018.ويحتل المركز الثالث في تلك القائمة برصيد 36 هدفاً في 72 مباراة ما بين تصفيات 2006 و2026.