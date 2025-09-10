رونالدو يعتلي صدارة هدافي تصفيات كأس العالم.. ماذا عن ميسي؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
تل الراهب
من
12:00 PM
الى
12:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
بيان لوزراء الخارجية العرب بعد قصف الدوحة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-540178-638930924680221451.jpg
رونالدو يعتلي صدارة هدافي تصفيات كأس العالم.. ماذا عن ميسي؟
رياضة
2025-09-10 | 05:13
279 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
صعد
كريستيانو رونالدو
جناح منتخب
البرتغال
وفريق
النصر السعودي
إلى قمة هدافي تصفيات
كأس العالم
عبر التاريخ.
وسجل
كريستيانو رونالدو
، أمس الثلاثاء، هدفاً من ركلة جزاء في فوز
البرتغال
3-2 على المجر ضمن تصفيات
كأس العالم
عن قارة أوروبا.
وبات الهدف هو رقم 39 في مسيرة
رونالدو
بتصفيات كأس العالم عبر تاريخه ليعادل رقم هداف التصفيات التاريخي، المعتزل الغواتيمالي
كارلوس
رويز.
بدأت علاقة
كريستيانو
رونالدو مع تصفيات كأس العالم في نسخة 2006 حين شارك في 12 مباراة بالتصفيات سجل فيهم 7 أهداف لكنه صام
بعدها
في المباريات المؤهلة لمونديال
جنوب أفريقيا
2010.
ولكن عاد رونالدو في تصفيات 2014 ليسجل 8 أهداف، ثم وصل للذروة في تصفيات 2018 حين أحرز 15 هدفاً في الطريق إلى
روسيا
.
وفي تصفيات النسخة الماضية 2022 التي أقيمت في قطر سجل رونالدو 6 أهداف في 9 مباريات ثم 3 في مباراتين خلال التصفيات الحالية، ليصبح الإجمالي 39 هدفاً في 49 مباراة.
ومن جانبه أحرز رويز أهدافه الـ39 في 47 مباراة بالتصفيات وذلك خلال الفترة من تصفيات 2002 إلى 2018 لكنه لم
يتأهل
مطلقاً للحدث العالمي.
وسجل رويز 8 أهداف في تصفيات 2002 و10 في 2006 و6 مرتين في تصفيات 2010 و2014 ثم 9 في آخر مشاركة له في تصفيات نسخة 2018.
ويحتل
الأرجنتيني ليونيل ميسي
المركز الثالث في تلك القائمة برصيد 36 هدفاً في 72 مباراة ما بين تصفيات 2006 و2026.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
ميسي يحقق إنجازا جديدا في تصفيات كأس العالم
07:35 | 2025-09-10
ميسي يعادل إنجاز رونالدو ورونالدينيو في كؤوس العالم
03:28 | 2025-06-20
السومرية تنشر موعد مباراتَي المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم
06:17 | 2025-07-21
ماسكيرانو يعلن غياب ميسي عن مباراة الاحد من أجل كأس الدوريات
05:02 | 2025-08-23
رونالدو
كأس العالم
ميسي
الأرجنتيني ليونيل ميسي
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالد
النصر السعودي
السومرية نيوز
جنوب أفريقيا
ليونيل ميسي
سومرية نيوز
+A
-A
اخترنا لك
الاتحاد يناقش لوائح وتعليمات ترخيص أكاديميات كرة القدم
09:59 | 2025-09-10
ميسي يحقق إنجازا جديدا في تصفيات كأس العالم
07:35 | 2025-09-10
بايرن ميونخ فشل في ضم لامين يامال مقابل 5 ملايين يورو!
07:07 | 2025-09-10
شمس العراق لا تغيب عن كأس آسيا تحت 23 عاماً.. حضور تاريخي منذ النسخة الأولى
03:35 | 2025-09-10
هل يقاطع ريال مدريد حفل الكرة الذهبية؟
13:53 | 2025-09-09
العراق يتعادل مع كمبوديا ويتأهل الى نهائيات آسيا تحت 23 عاماً
09:53 | 2025-09-09
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
قطر تعلن حصيلة القصف الاسرائيلي على الدوحة
دوليات
28.25%
12:40 | 2025-09-09
قطر تعلن حصيلة القصف الاسرائيلي على الدوحة
12:40 | 2025-09-09
توجيه عاجل من المرور بشأن اللوحات المرورية
محليات
17.9%
02:46 | 2025-09-10
توجيه عاجل من المرور بشأن اللوحات المرورية
02:46 | 2025-09-10
الدولار يحلق من جديد امام الدينار
اقتصاد
17.75%
03:52 | 2025-09-09
الدولار يحلق من جديد امام الدينار
03:52 | 2025-09-09
القصة الكاملة لحادثة النزاع ببغداد: 22 قتيلا وجريحا والقبض على 20 متهما
أمن
13.48%
02:35 | 2025-09-09
القصة الكاملة لحادثة النزاع ببغداد: 22 قتيلا وجريحا والقبض على 20 متهما
02:35 | 2025-09-09
القبض على رجل خمسيني تسبب بكوارث غير أخلاقية في البصرة
أمن
11.37%
04:16 | 2025-09-09
القبض على رجل خمسيني تسبب بكوارث غير أخلاقية في البصرة
04:16 | 2025-09-09
السومرية تنشر حسابات تأهل الأولمبي العراقي في تصفيات آسيا تحت 23 عاماً
رياضة
11.25%
05:41 | 2025-09-09
السومرية تنشر حسابات تأهل الأولمبي العراقي في تصفيات آسيا تحت 23 عاماً
05:41 | 2025-09-09
المزيد
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
مشاجرة نسائية بـ"الحجار" في بغداد
08:59 | 2025-09-10
اندلاع حريق ضخم قرب مجمع "المشن" في الكرادة وسط بغداد
04:52 | 2025-09-10
شاهد.. حادث مروع في النجف
04:20 | 2025-09-10
بالفيديو.. مناصرون لغزة "ينغصون" على ترامب ليلة عشاء
03:26 | 2025-09-10
حكومة البصرة تقترح انشاء سد في قناة شط العرب لمواجهة اللسان الملحي... كيف علق المختصون؟
03:08 | 2025-09-10
التهريب يبتلع أكثر من 200 ألف برميل من النفط يوميا... تسرب الثروة عبر قنوات غير شرعية!
02:58 | 2025-09-10
استثمار السلطة لتعزيز الحظوظ داخل الصناديق... وزارات تتحول لساحات نفوذ انتخابي!
02:39 | 2025-09-10
الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية بمنزل "خليل الحية" بالدوحة (فيديو)
10:21 | 2025-09-09
اندلاع حريق داخل جامعة الاسراء في بغداد
07:39 | 2025-09-09
تلوث المياه خطر يهدد حياة العراقيين!
05:00 | 2025-09-09
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.