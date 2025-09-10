وتألق يامال وشارك مع برشلونة بعمر 15 عاما خلال حقبة مدربه الإسباني السابق تشافي هيرنانديز
الذي راهن عليه وكان لامين على قدر الثقة والتوقعات، قبل أن يتحول إلى واحد من أفضل نجوم كرة القدم العالمية.
بايرن ميونخ
فشل في ضم لامين يامال مقابل 5 ملايين يورو!
حسب ما نشرته صحيفة "آس" الإسبانية
، فقد عقد صالح حميديتش المدير الرياضي السابق لبايرن ميونخ) في العاصمة مدريد
عام 2022، مع أحد المسؤولين في نادي برشلونة
محاولا التعاقد مع لاعب خط الوسط الشاب جافي وكذا لامين يامال.
وأوضح التقرير أن إدارة النادي
البافاري أقنعت عائلة اللاعب بالفعل بالانتقال إلى ألمانيا
عندما بلغ الـ16 عاما من عمره نظير 5 ملايين يورو، لكن الصفقة انهارت بسبب البرتغالي
جورجي مينديز الذي تولى وكالة يامال آنذاك.
وأشار "مينديز استحوذ وقتها على اللاعب وألغى أي اتفاق يقضي برحيله عن برشلونة صوب بايرن ميونخ
، ومهد لاستمرار مشاركة يامال مع كبار البارسا
ليغير الأخير رأيه تماما بشأن رحيله عن الفريق، وقرر البقاء" قبل أن يوقع عقدا جديدا مع بطل الدوري الإسباني
يمتد حتى يونيو/ حزيران 2031.
ولعب يامال دورا محوريا في نجاحات برشلونة على مدار السنوات القليلة الماضية منذ بزوغه بين صفوف الفريق الأول، وينطلق بحظوظ قوية نحو المنافسة على جائزة الكرة الذهبية
كأفضل لاعبي العالم لهذا العام 2025 من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.
وتؤكد أغلب المؤشرات أن المنافسة تنحصر بين يامال ونظيره الفرنسي عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان
بطل فرنسا، الذي قاد الأخير للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، خلال مايو/ أيار الماضي على حساب إنتر ميلان الإيطالي
.
ويتصدر يامال، بطل كأس الأمم الأوروبية 2024 مع منتخب إسبانيا، قائمة أغلى لاعبي العالم في الوقت الراهن بقيمة سوقية تقدر بـ200 مليون يورو، وفق تقديرات موقع ترانسفير ماركت.
ومنذ تصعيده إلى الفريق الأول، شارك في 109 مباريات بمختلف المسابقات المحلية والقارية، وسجل خلالها 27 هدفا وقدم 37 تمريرة حاسمة، بحسب المصدر نفسه.