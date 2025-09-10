بايرن ميونخ فشل في ضم لامين يامال مقابل 5 ملايين يورو!

وتألق يامال وشارك مع برشلونة بعمر 15 عاما خلال حقبة مدربه الإسباني السابق الذي راهن عليه وكان لامين على قدر الثقة والتوقعات، قبل أن يتحول إلى واحد من أفضل نجوم كرة القدم العالمية.فشل في ضم لامين يامال مقابل 5 ملايين يورو!حسب ما نشرته صحيفة "آس" ، فقد عقد صالح حميديتش المدير الرياضي السابق لبايرن ميونخ) في العاصمة عام 2022، مع أحد المسؤولين في محاولا التعاقد مع لاعب خط الوسط الشاب جافي وكذا لامين يامال.وأوضح التقرير أن البافاري أقنعت عائلة اللاعب بالفعل بالانتقال إلى عندما بلغ الـ16 عاما من عمره نظير 5 ملايين يورو، لكن الصفقة انهارت بسبب جورجي مينديز الذي تولى وكالة يامال آنذاك.وأشار "مينديز استحوذ وقتها على اللاعب وألغى أي اتفاق يقضي برحيله عن برشلونة صوب بايرن ، ومهد لاستمرار مشاركة يامال مع كبار ليغير الأخير رأيه تماما بشأن رحيله عن الفريق، وقرر البقاء" قبل أن يوقع عقدا جديدا مع بطل يمتد حتى يونيو/ حزيران 2031.ولعب يامال دورا محوريا في نجاحات برشلونة على مدار السنوات القليلة الماضية منذ بزوغه بين صفوف الفريق الأول، وينطلق بحظوظ قوية نحو المنافسة على كأفضل لاعبي العالم لهذا العام 2025 من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.وتؤكد أغلب المؤشرات أن المنافسة تنحصر بين يامال ونظيره الفرنسي عثمان ديمبلي نجم بطل فرنسا، الذي قاد الأخير للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، خلال مايو/ أيار الماضي على حساب إنتر .ويتصدر يامال، بطل كأس الأمم الأوروبية 2024 مع منتخب إسبانيا، قائمة أغلى لاعبي العالم في الوقت الراهن بقيمة سوقية تقدر بـ200 مليون يورو، وفق تقديرات موقع ترانسفير ماركت.ومنذ تصعيده إلى الفريق الأول، شارك في 109 مباريات بمختلف المسابقات المحلية والقارية، وسجل خلالها 27 هدفا وقدم 37 تمريرة حاسمة، بحسب المصدر نفسه.