ميسي يحقق إنجازا جديدا في تصفيات كأس العالم

وبحسب شبكة Opta، سجل أهداف في 12 مباراة، ليقود منتخب بلاده إلى صدارة تصفيات الجنوبية.وجاء في المركز الثاني كل من البوليفي ميغيليتو والكولومبي برصيد سبعة أهداف لكل منهما.وإلى جانب ، حسمت منتخبات الإكوادور وكولومبيا وأوروغواي والبرازيل وباراغواي تأهلها المباشر إلى المونديال، بينما ستخوض الملحق العالمي.وكان ميسي قد تحدث في وقت سابق عن مستقبله الكروي قائلا: "لا أريد أن ينتهي كل هذا، لكنني أدرك أن تلك اللحظة تقترب. عندما يحين الوقت سأواجهه، أما الآن فسأواصل المضي قدما خطوة بخطوة، وأستمتع بكل يوم".يذكر أن اللاعب البالغ 38 عاما لم يحسم بعد قراره بشأن المشاركة في مونديال 2026، مؤكدا أن استمراره مع المنتخب يعتمد على حالته البدنية في ذلك الوقت.