الاتحاد يناقش لوائح وتعليمات ترخيص أكاديميات كرة القدم

وذكر بيان للاتحاد، أنه "اجتمعت اللجنةُ المُكلفة بوضعِ اللوائحِ والتعليماتِ الخاصّة بترخيصِ الأكاديمياتِ بجميعِ مسمياتها انسجامًا مع التعليماتِ الصادرةِ من الاتحادين الدوليّ والآسيويّ بكرةِ القدم، بحُضورِ رئيسِ اللجنةِ الفنيّة وكالةً ، وعضويّة مدير الأكاديمياتِ سعد ، ومدير القسمِ القانونيّ علي سليم".وناقش الاجتماعُ، وفق البيان، "وضعَ اللمساتِ الأخيرة للوائحِ والتعليماتِ، وبعد المُصادقةِ عليها ستنشرُ وتعلنُ رسمياً".وأكد نجيب، أن "الاتحادَ العراقيَّ لكرةِ القدم هو المعنيُ بعمليةِ ترخيصِ الأكاديميات بجميعِ مسمياتها، وحسب لوائح الاتحادين الدوليّ والآسيوّي، وليس من حقِّ أي مؤسسةٍ أُخرى العمل على ذلك، أي إصدار لوائح وترخيص الأكاديميات".وأضاف: "في قادمِ الأيام ستصدرُ اللوائحُ والتعليماتُ الخاصّة بترخيصِ الأكاديمياتِ بعد المُصادقةِ عليه".