الاتحاد يناقش لوائح وتعليمات ترخيص أكاديميات كرة القدم

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مايك السومرية
من
03:00 PM
الى
04:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
تفاصيل مثيرة تخص الهجوم على قادة حماس في الدوحة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-540212-638931095888758524.jpg
الاتحاد يناقش لوائح وتعليمات ترخيص أكاديميات كرة القدم
رياضة
2025-09-10 | 09:59
122 شوهد
أعلن
الاتحاد العراقي لكرة القدم
، اليوم الأربعاء، مناقشة لوائح وتعليمات ترخيص أكاديميات كرة القدم.
وذكر بيان للاتحاد، أنه "اجتمعت اللجنةُ المُكلفة بوضعِ اللوائحِ والتعليماتِ الخاصّة بترخيصِ الأكاديمياتِ بجميعِ مسمياتها انسجامًا مع التعليماتِ الصادرةِ من الاتحادين الدوليّ والآسيويّ بكرةِ القدم، بحُضورِ رئيسِ اللجنةِ الفنيّة وكالةً
وسام نجيب
، وعضويّة مدير الأكاديمياتِ سعد
عبد الرحيم
، ومدير القسمِ القانونيّ علي سليم".
وناقش الاجتماعُ، وفق البيان، "وضعَ اللمساتِ الأخيرة للوائحِ والتعليماتِ، وبعد المُصادقةِ عليها ستنشرُ وتعلنُ رسمياً".
وأكد نجيب، أن "الاتحادَ العراقيَّ لكرةِ القدم هو المعنيُ بعمليةِ ترخيصِ الأكاديميات بجميعِ مسمياتها، وحسب لوائح الاتحادين الدوليّ والآسيوّي، وليس من حقِّ أي مؤسسةٍ أُخرى العمل على ذلك، أي إصدار لوائح وترخيص الأكاديميات".
وأضاف: "في قادمِ الأيام ستصدرُ اللوائحُ والتعليماتُ الخاصّة بترخيصِ الأكاديمياتِ بعد المُصادقةِ عليه".
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
فيفا يقرر تعليق انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم
09:07 | 2025-08-16
أسماء المرشحين لانتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم
06:20 | 2025-08-12
"التسوية والتحكيم" يردّ دعوى للزوراء ضد الاتحاد العراقي لكرة القدم
03:35 | 2025-06-30
بوكا جونيورز يتعاقد مع أجمل لاعبة في عالم كرة القدم
04:25 | 2025-08-30
الاتحاد
العراقي
الاتحاد العراقي لكرة القدم
الاتحاد العراقي
الاتحاد العراق
اتحاد العراق
عبد الرحيم
وسام نجيب
سعد عبد
العراق
+A
-A
اخترنا لك
الكشف عن طبيعة إصابة عمر مرموش
13:20 | 2025-09-10
بعد حذف التغريدة.. هل رحل أمير توفيق عن الأهلي السعودي؟
10:34 | 2025-09-10
ميسي يحقق إنجازا جديدا في تصفيات كأس العالم
07:35 | 2025-09-10
بايرن ميونخ فشل في ضم لامين يامال مقابل 5 ملايين يورو!
07:07 | 2025-09-10
رونالدو يعتلي صدارة هدافي تصفيات كأس العالم.. ماذا عن ميسي؟
05:13 | 2025-09-10
شمس العراق لا تغيب عن كأس آسيا تحت 23 عاماً.. حضور تاريخي منذ النسخة الأولى
03:35 | 2025-09-10
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
قطر تعلن حصيلة القصف الاسرائيلي على الدوحة
دوليات
26.96%
12:40 | 2025-09-09
قطر تعلن حصيلة القصف الاسرائيلي على الدوحة
12:40 | 2025-09-09
توجيه عاجل من المرور بشأن اللوحات المرورية
محليات
19.87%
02:46 | 2025-09-10
توجيه عاجل من المرور بشأن اللوحات المرورية
02:46 | 2025-09-10
الدولار يحلق من جديد امام الدينار
اقتصاد
17.06%
03:52 | 2025-09-09
الدولار يحلق من جديد امام الدينار
03:52 | 2025-09-09
القصة الكاملة لحادثة النزاع ببغداد: 22 قتيلا وجريحا والقبض على 20 متهما
أمن
12.8%
02:35 | 2025-09-09
القصة الكاملة لحادثة النزاع ببغداد: 22 قتيلا وجريحا والقبض على 20 متهما
02:35 | 2025-09-09
السومرية تنشر حسابات تأهل الأولمبي العراقي في تصفيات آسيا تحت 23 عاماً
رياضة
12.49%
05:41 | 2025-09-09
السومرية تنشر حسابات تأهل الأولمبي العراقي في تصفيات آسيا تحت 23 عاماً
05:41 | 2025-09-09
القبض على رجل خمسيني تسبب بكوارث غير أخلاقية في البصرة
أمن
10.82%
04:16 | 2025-09-09
القبض على رجل خمسيني تسبب بكوارث غير أخلاقية في البصرة
04:16 | 2025-09-09
المزيد
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
من الحدود الغربية الى البصرة.. هكذا تجولت الطائرة الإسرائيلية التي قصفت الدوحة امس
13:38 | 2025-09-10
اعتقال أكثر من 300 متظاهر في احتجاجات فرنسا ( فيديو)
13:23 | 2025-09-10
سماع دوي انفجارات في العاصمة اليمنية صنعاء
09:54 | 2025-09-10
مشاجرة نسائية بـ"الحجار" في بغداد
08:59 | 2025-09-10
اندلاع حريق ضخم قرب مجمع "المشن" في الكرادة وسط بغداد
04:52 | 2025-09-10
شاهد.. حادث مروع في النجف
04:20 | 2025-09-10
بالفيديو.. مناصرون لغزة "ينغصون" على ترامب ليلة عشاء
03:26 | 2025-09-10
حكومة البصرة تقترح انشاء سد في قناة شط العرب لمواجهة اللسان الملحي... كيف علق المختصون؟
03:08 | 2025-09-10
التهريب يبتلع أكثر من 200 ألف برميل من النفط يوميا... تسرب الثروة عبر قنوات غير شرعية!
02:58 | 2025-09-10
استثمار السلطة لتعزيز الحظوظ داخل الصناديق... وزارات تتحول لساحات نفوذ انتخابي!
02:39 | 2025-09-10
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.