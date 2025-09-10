بعد حذف التغريدة.. هل رحل أمير توفيق عن الأهلي السعودي؟

وكان "الراقي" أعلن عبر حسابه الرسمي مساء الاثنين عن تعيين توفيق، الذي شغل سابقًا منصب مدير التعاقدات في ، قبل أن يحذف البيان لاحقًا.وترددت أنباء أيضًا عن إعفاء الحجي من مهامه كمتحدث رسمي باسم النادي، على خلفية البيان ذاته.البيان المحذوف أشار إلى أن من بين إنجازات توفيق مساهمته في فوز المصري على واتحاد جدة في ، وهو ما أثار موجة انتقادات عبر في .جدير بالذكر أن أمير توفيق كان اعتذر سابقًا عن الاستمرار في منصبه بشركة الأهلي المصري لكرة القدم بسبب ارتباطاته العملية خارج مصر، بعدما تولى منصب المدير التنفيذي للشركة خلال الفترة الماضية.وفي هذا السياق، قال الإعلامي الرياضي في تصريحات تلفزيونية: "بحسب المعلومات، أمير توفيق ما زال في منصبه بالنادي . ويُحسب لإدارة النادي حذف البيان بعد الجدل الكبير الذي أثاره.لكن الأهلي نادٍ استثنائي قادر على تجاوز كل الظروف، ورغم أنه لا يملك حاليًّا متحدثًا رسميًّا أو مديرًا رياضيًّا أو حتى مديرًا تنفيذيًًا، إلا أنه حقق بطولتي النخبة والسوبر السعودي، وتخيلوا لو كانت هذه الأمور جميعها منضبطة كيف سيكون وضع النادي".