بعد حذف التغريدة.. هل رحل أمير توفيق عن الأهلي السعودي؟

رياضة

2025-09-10 | 10:34
بعد حذف التغريدة.. هل رحل أمير توفيق عن الأهلي السعودي؟
57 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
أثار حذف النادي الأهلي السعودي لبيان تعيين أمير توفيق رئيسًا تنفيذيًّا للقطاع التجاري جدلًا واسعًا، وسط تكهنات حول احتمالية رحيله سريعًا عن منصبه.

وكان "الراقي" أعلن عبر حسابه الرسمي مساء الاثنين عن تعيين توفيق، الذي شغل سابقًا منصب مدير التعاقدات في الأهلي المصري، قبل أن يحذف البيان لاحقًا.
وترددت أنباء أيضًا عن إعفاء عبد العزيز الحجي من مهامه كمتحدث رسمي باسم النادي، على خلفية البيان ذاته.
البيان المحذوف أشار إلى أن من بين إنجازات توفيق مساهمته في فوز الأهلي المصري على الهلال واتحاد جدة في كأس العالم للأندية، وهو ما أثار موجة انتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية.
جدير بالذكر أن أمير توفيق كان اعتذر سابقًا عن الاستمرار في منصبه بشركة الأهلي المصري لكرة القدم بسبب ارتباطاته العملية خارج مصر، بعدما تولى منصب المدير التنفيذي للشركة خلال الفترة الماضية.
وفي هذا السياق، قال الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الحميدي في تصريحات تلفزيونية: "بحسب المعلومات، أمير توفيق ما زال في منصبه بالنادي الأهلي السعودي. ويُحسب لإدارة النادي حذف البيان بعد الجدل الكبير الذي أثاره.
لكن الأهلي نادٍ استثنائي قادر على تجاوز كل الظروف، ورغم أنه لا يملك حاليًّا متحدثًا رسميًّا أو مديرًا رياضيًّا أو حتى مديرًا تنفيذيًًا، إلا أنه حقق بطولتي النخبة والسوبر السعودي، وتخيلوا لو كانت هذه الأمور جميعها منضبطة كيف سيكون وضع النادي".
الكشف عن طبيعة إصابة عمر مرموش
13:20 | 2025-09-10
الاتحاد يناقش لوائح وتعليمات ترخيص أكاديميات كرة القدم
09:59 | 2025-09-10
ميسي يحقق إنجازا جديدا في تصفيات كأس العالم
07:35 | 2025-09-10
بايرن ميونخ فشل في ضم لامين يامال مقابل 5 ملايين يورو!
07:07 | 2025-09-10
رونالدو يعتلي صدارة هدافي تصفيات كأس العالم.. ماذا عن ميسي؟
05:13 | 2025-09-10
شمس العراق لا تغيب عن كأس آسيا تحت 23 عاماً.. حضور تاريخي منذ النسخة الأولى
03:35 | 2025-09-10
قطر تعلن حصيلة القصف الاسرائيلي على الدوحة
26.96%
12:40 | 2025-09-09
قطر تعلن حصيلة القصف الاسرائيلي على الدوحة
12:40 | 2025-09-09
توجيه عاجل من المرور بشأن اللوحات المرورية
19.87%
02:46 | 2025-09-10
توجيه عاجل من المرور بشأن اللوحات المرورية
02:46 | 2025-09-10
الدولار يحلق من جديد امام الدينار
17.06%
03:52 | 2025-09-09
الدولار يحلق من جديد امام الدينار
03:52 | 2025-09-09
القصة الكاملة لحادثة النزاع ببغداد: 22 قتيلا وجريحا والقبض على 20 متهما
12.8%
02:35 | 2025-09-09
القصة الكاملة لحادثة النزاع ببغداد: 22 قتيلا وجريحا والقبض على 20 متهما
02:35 | 2025-09-09
السومرية تنشر حسابات تأهل الأولمبي العراقي في تصفيات آسيا تحت 23 عاماً
12.49%
05:41 | 2025-09-09
السومرية تنشر حسابات تأهل الأولمبي العراقي في تصفيات آسيا تحت 23 عاماً
05:41 | 2025-09-09
القبض على رجل خمسيني تسبب بكوارث غير أخلاقية في البصرة
10.82%
04:16 | 2025-09-09
القبض على رجل خمسيني تسبب بكوارث غير أخلاقية في البصرة
04:16 | 2025-09-09
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
من الحدود الغربية الى البصرة.. هكذا تجولت الطائرة الإسرائيلية التي قصفت الدوحة امس
Play
من الحدود الغربية الى البصرة.. هكذا تجولت الطائرة الإسرائيلية التي قصفت الدوحة امس
13:38 | 2025-09-10
اعتقال أكثر من 300 متظاهر في احتجاجات فرنسا ( فيديو)
Play
اعتقال أكثر من 300 متظاهر في احتجاجات فرنسا ( فيديو)
13:23 | 2025-09-10
سماع دوي انفجارات في العاصمة اليمنية صنعاء
Play
سماع دوي انفجارات في العاصمة اليمنية صنعاء
09:54 | 2025-09-10
مشاجرة نسائية بـ"الحجار" في بغداد
Play
مشاجرة نسائية بـ"الحجار" في بغداد
08:59 | 2025-09-10
اندلاع حريق ضخم قرب مجمع "المشن" في الكرادة وسط بغداد
Play
اندلاع حريق ضخم قرب مجمع "المشن" في الكرادة وسط بغداد
04:52 | 2025-09-10
شاهد.. حادث مروع في النجف
Play
شاهد.. حادث مروع في النجف
04:20 | 2025-09-10
بالفيديو.. مناصرون لغزة "ينغصون" على ترامب ليلة عشاء
Play
بالفيديو.. مناصرون لغزة "ينغصون" على ترامب ليلة عشاء
03:26 | 2025-09-10
حكومة البصرة تقترح انشاء سد في قناة شط العرب لمواجهة اللسان الملحي... كيف علق المختصون؟
Play
حكومة البصرة تقترح انشاء سد في قناة شط العرب لمواجهة اللسان الملحي... كيف علق المختصون؟
03:08 | 2025-09-10
التهريب يبتلع أكثر من 200 ألف برميل من النفط يوميا... تسرب الثروة عبر قنوات غير شرعية!
Play
التهريب يبتلع أكثر من 200 ألف برميل من النفط يوميا... تسرب الثروة عبر قنوات غير شرعية!
02:58 | 2025-09-10
استثمار السلطة لتعزيز الحظوظ داخل الصناديق... وزارات تتحول لساحات نفوذ انتخابي!
Play
استثمار السلطة لتعزيز الحظوظ داخل الصناديق... وزارات تتحول لساحات نفوذ انتخابي!
02:39 | 2025-09-10
