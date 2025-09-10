الكشف عن طبيعة إصابة عمر مرموش

وتعرض مرموش لإصابة بعد مرور سبع دقائق فقط من بداية مباراة منتخب ومنتخب بوركينا (0-0)، يوم أمس الثلاثاء، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات لكرة القدم 2026.وقال فريق في بيان عبر موقعه الرسمي: "يؤكد سيتي أن تعرض لإصابة في الركبة أثناء مشاركته مع منتخب مصر.المهاجم تعرض للإصابة في الدقائق الأولى من مباراة مصر أمام بوركينا فاسو في تصفيات مساء الثلاثاء.وأظهرت الفحوصات الأولية التي أُجريت له في مصر أنه لن يكون متاحا للمشاركة في يوم الأحد، وسيعود الآن إلى مانشستر لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية وبدء برنامج التأهيل.