حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-540268-638931316160401266.png
المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 حتى الآن
رياضة
2025-09-10 | 16:08
المصدر:
روسيا اليوم
260 شوهد
حسمت عدة منتخبات تأهلها إلى نهائيات
بطولة كأس العالم
لكرة القدم 2026، خلال مباريات التصفيات التي جرت في مختلف القارات خلال الفترة ما بين 1 و9 سبتمبر 2025.
وستقام مباريات نهائيات
بطولة كأس العالم
لكرة القدم 2026، لأول مرة في ثلاث دول وهي
الولايات المتحدة الأمريكية
وكندا والمكسيك، وهي أيضا النسخة الأولى التي تقام بمشاركة 48 منتخبا بدلا من 32.
ضمنت 18 منتخبا حتى الآن المتأهلين إلى نهائيات مونديال 2026 منها 15 منتخبا عبر التصفيات، إضافة إلى منتخبات الدول الثلاث المستضيفة للبطولة وهي:
الولايات المتحدة
وكندا والمكسيك، ويتبقى 30 مقعدا للتنافس عليها لاحقا.
وفيما يلي قائمة المنتخبات المتأهلة رسميا حتى الآن:
قارة آسيا: تأهل
الأردن
، وهو المنتخب العربي الوحيد الذي حجز مقعده حتى الآن من القارة الصفراء، إلى جانب كل من
اليابان
وإيران وأوزبكستان وكوريا الجنوبية وأستراليا، ليصل عدد المتأهلين من القارة الآسيوية إلى 6 منتخبات.
قارة إفريقيا: ضمن منتخبان فقط تأهلهما حتى الآن، وهما
المغرب
وتونس.
قارة
أمريكا
الجنوبية: ضمنت منتخبات
الأرجنتين
والبرازيل والإكوادور وأوروغواي وكولومبيا وباراغواي مشاركتها في البطولة.
من أوقيانوسيا تأهل منتخب
نيوزيلندا
.
مقاعد
كأس العالم
2026:
حصلت أوروبا على 16 مقعدا في نهائيات كأس العالم 2026، أما إفريقيا فقد نالت 9 مقاعد مباشرة، إضافة إلى مقعد في الملحق العالمي.
وخصصت لقارة آسيا 8 مقاعد مباشرة، مع فرصة إضافية من خلال مقعد الملحق، بينما تمتلك قارة أمريكا الجنوبية 6 مقاعد مضمونة، إلى جانب مقعد آخر عبر الملحق.
وحصل
اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى
والكاريبي على 6 مقاعد، من بينها 3 مقاعد محجوزة للبلدان المستضيفة، إضافة إلى مقعدين في الملحق العالمي.
بينما نالت قارة أوقيانوسيا مقعدا مباشرا واحدا، إضافة إلى مقعد آخر عبر الملحق.
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
قبل التصفيات.. المنتخبات المتأهلة رسميا إلى كأس العالم 2026
02:40 | 2025-09-05
مدرب منتخب العراق يواجه تحديات قبل ملحق كأس العالم 2026 ويبحث عن بدائل
07:22 | 2025-08-21
ميمي: سنتأهل الى كاس العالم 2026
12:53 | 2025-09-06
دور الـ16 في كأس العالم للأندية.. الفرق المتأهلة وموعد المباريات
04:55 | 2025-06-27
كأس العالم
المنتخبات
اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى
الولايات المتحدة الأمريكية
اتحاد أمريكا الشمالية
الولايات المتحدة
بطولة كأس العالم
كوريا الجنوبية
اتحاد أمريكا
+A
-A
الكشف عن طبيعة إصابة عمر مرموش
13:20 | 2025-09-10
بعد حذف التغريدة.. هل رحل أمير توفيق عن الأهلي السعودي؟
10:34 | 2025-09-10
الاتحاد يناقش لوائح وتعليمات ترخيص أكاديميات كرة القدم
09:59 | 2025-09-10
ميسي يحقق إنجازا جديدا في تصفيات كأس العالم
07:35 | 2025-09-10
بايرن ميونخ فشل في ضم لامين يامال مقابل 5 ملايين يورو!
07:07 | 2025-09-10
رونالدو يعتلي صدارة هدافي تصفيات كأس العالم.. ماذا عن ميسي؟
05:13 | 2025-09-10
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
قطر تعلن حصيلة القصف الاسرائيلي على الدوحة
دوليات
25.6%
12:40 | 2025-09-09
قطر تعلن حصيلة القصف الاسرائيلي على الدوحة
12:40 | 2025-09-09
توجيه عاجل من المرور بشأن اللوحات المرورية
محليات
20.86%
02:46 | 2025-09-10
توجيه عاجل من المرور بشأن اللوحات المرورية
02:46 | 2025-09-10
الدولار يحلق من جديد امام الدينار
اقتصاد
16.35%
03:52 | 2025-09-09
الدولار يحلق من جديد امام الدينار
03:52 | 2025-09-09
السومرية تنشر حسابات تأهل الأولمبي العراقي في تصفيات آسيا تحت 23 عاماً
رياضة
12.86%
05:41 | 2025-09-09
السومرية تنشر حسابات تأهل الأولمبي العراقي في تصفيات آسيا تحت 23 عاماً
05:41 | 2025-09-09
سعر جديد لصرف الدولار في بغداد واربيل
اقتصاد
12.25%
09:34 | 2025-09-10
سعر جديد لصرف الدولار في بغداد واربيل
09:34 | 2025-09-10
القصة الكاملة لحادثة النزاع ببغداد: 22 قتيلا وجريحا والقبض على 20 متهما
أمن
12.07%
02:35 | 2025-09-09
القصة الكاملة لحادثة النزاع ببغداد: 22 قتيلا وجريحا والقبض على 20 متهما
02:35 | 2025-09-09
المزيد
فيديوهات
من الحدود الغربية الى البصرة.. هكذا تجولت الطائرة الإسرائيلية التي قصفت الدوحة امس
13:38 | 2025-09-10
اعتقال أكثر من 300 متظاهر في احتجاجات فرنسا ( فيديو)
13:23 | 2025-09-10
سماع دوي انفجارات في العاصمة اليمنية صنعاء
09:54 | 2025-09-10
مشاجرة نسائية بـ"الحجار" في بغداد
08:59 | 2025-09-10
اندلاع حريق ضخم قرب مجمع "المشن" في الكرادة وسط بغداد
04:52 | 2025-09-10
شاهد.. حادث مروع في النجف
04:20 | 2025-09-10
بالفيديو.. مناصرون لغزة "ينغصون" على ترامب ليلة عشاء
03:26 | 2025-09-10
حكومة البصرة تقترح انشاء سد في قناة شط العرب لمواجهة اللسان الملحي... كيف علق المختصون؟
03:08 | 2025-09-10
التهريب يبتلع أكثر من 200 ألف برميل من النفط يوميا... تسرب الثروة عبر قنوات غير شرعية!
02:58 | 2025-09-10
استثمار السلطة لتعزيز الحظوظ داخل الصناديق... وزارات تتحول لساحات نفوذ انتخابي!
02:39 | 2025-09-10
