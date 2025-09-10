المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 حتى الآن

وستقام مباريات نهائيات لكرة القدم 2026، لأول مرة في ثلاث دول وهي وكندا والمكسيك، وهي أيضا النسخة الأولى التي تقام بمشاركة 48 منتخبا بدلا من 32.ضمنت 18 منتخبا حتى الآن المتأهلين إلى نهائيات مونديال 2026 منها 15 منتخبا عبر التصفيات، إضافة إلى منتخبات الدول الثلاث المستضيفة للبطولة وهي: وكندا والمكسيك، ويتبقى 30 مقعدا للتنافس عليها لاحقا.قارة آسيا: تأهل ، وهو المنتخب العربي الوحيد الذي حجز مقعده حتى الآن من القارة الصفراء، إلى جانب كل من وإيران وأوزبكستان وكوريا الجنوبية وأستراليا، ليصل عدد المتأهلين من القارة الآسيوية إلى 6 منتخبات.قارة إفريقيا: ضمن منتخبان فقط تأهلهما حتى الآن، وهما وتونس.قارة الجنوبية: ضمنت منتخبات والبرازيل والإكوادور وأوروغواي وكولومبيا وباراغواي مشاركتها في البطولة.من أوقيانوسيا تأهل منتخب .حصلت أوروبا على 16 مقعدا في نهائيات كأس العالم 2026، أما إفريقيا فقد نالت 9 مقاعد مباشرة، إضافة إلى مقعد في الملحق العالمي.وخصصت لقارة آسيا 8 مقاعد مباشرة، مع فرصة إضافية من خلال مقعد الملحق، بينما تمتلك قارة أمريكا الجنوبية 6 مقاعد مضمونة، إلى جانب مقعد آخر عبر الملحق.وحصل والكاريبي على 6 مقاعد، من بينها 3 مقاعد محجوزة للبلدان المستضيفة، إضافة إلى مقعدين في الملحق العالمي.بينما نالت قارة أوقيانوسيا مقعدا مباشرا واحدا، إضافة إلى مقعد آخر عبر الملحق.