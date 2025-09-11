الصفحة الرئيسية
أول تعليق لماسك بعد اغتيال تشارلي كيرك
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-540289-638931744156240192.jpg
دوري نجوم العراق 2025–2026 ينطلق السبت.. نسخة "استثنائية" بطموحات عالمية
رياضة
2025-09-11 | 03:58
المصدر:
الصباح
116 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
تنطلق بعد غد السبت، الموافق 13 أيلول 2025، منافسات الجولة الأولى من
دوري نجوم العراق
لكرة القدم بنسخته الجديدة، التي أضيفت إليها عدة تفاصيل تنظيمية وفنية مقارنة بالموسم الماضي، في خطوة تهدف إلى تطوير المسابقة والارتقاء بمستواها الفني والجماهيري بما يواكب الدوريات العالمية.
وأكد مدير
المكتب الإعلامي
لمسابقة
دوري نجوم العراق
حسين الخرساني، أن اتحاد اللعبة حريص على إظهار الدوري بحلة تليق بسمعة الكرة العراقية، مشيراً إلى أن هذه الجهود ستنعكس إيجاباً على حضور الأندية في الاستحقاقات الخارجية المقبلة.
ويتوقع أن تشهد النسخة الحالية منافسة قوية وندية عالية، لاسيما بعد النشاط اللافت للأندية في سوق الانتقالات وتعزيز صفوفها بمحترفين مميزين، فضلاً عن المعسكرات التدريبية التي أقامتها استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.
وستشهد الجولة الافتتاحية تسع مباريات، بينما تقرر تأجيل لقاء حامل اللقب الشرطة مع الوصيف
الزوراء
بسبب ارتباطهما بالمشاركة في بطولتي دوري أبطال آسيا 1 و2.
وتفتتح الجولة بثلاث مواجهات بعد غد السبت، إذ يستضيف ملعب الساحر أحمد راضي مباراة العائد إلى الدوري أمانة
بغداد
أمام ضيفه
ديالى
، في موقعة يترقبها جمهور العاصمة، لاسيما مع مشاركة النجم
الجزائري
سفيان فيغولي في صفوف بغداد إلى جانب عدد من المحترفين الأفارقة، بينما يسعى ديالى لمواصلة حضوره القوي كما فعل في الموسم الماضي.
وفي أبرز لقاءات اليوم ذاته، يحتضن ملعب المدينة الدولي مباراة الطلبة مع ضيفه زاخو، في تحدٍ خاص لمدرب الأنيق
القطري
طلال البلوشي الذي سبق له قيادة الفريق الشمالي وحقق معه نتائج جيدة، وكان الطلبة قد أنهى معسكره التحضيري في
تركيا
، بينما يدخل زاخو المباراة بطموح العودة بنتيجة إيجابية تُشكل دفعة معنوية لانطلاقته.
المباراة الثالثة، ستجمع نوروز بضيفه الكهرباء على ملعب الأول، ويتطلع أصحاب الأرض لاستثمار عاملي الأرض والجمهور لتحقيق النقاط الثلاث، في وقت يسعى فيه أبناء المدرب راضي شنيشل إلى تفادي خسارة مبكرة خارج الديار والعودة إلى العاصمة بنتيجة إيجابية.
أما بقية مباريات الجولة فتقام على مدار يومي الأحد والاثنين، إذ يلعب
نفط ميسان
مع
الميناء
، والقاسم مع النفط، ويواجه دهوك فريق
الكرمة
، بينما يلتقي
الغراف
مع
الموصل
، ويستضيف
أربيل
فريق
النجف
، في حين يستقبل
الكرخ
ضيفه
القوة الجوية
.
دوري نجوم العراق
المكتب الإعلامي
السومرية نيوز
القوة الجوية
سومرية نيوز
نفط ميسان
الاستحقاق
السومرية
+A
-A
