دوري نجوم العراق 2025–2026 ينطلق السبت.. نسخة "استثنائية" بطموحات عالمية

تنطلق بعد غد السبت، الموافق 13 أيلول 2025، منافسات الجولة الأولى من لكرة القدم بنسخته الجديدة، التي أضيفت إليها عدة تفاصيل تنظيمية وفنية مقارنة بالموسم الماضي، في خطوة تهدف إلى تطوير المسابقة والارتقاء بمستواها الفني والجماهيري بما يواكب الدوريات العالمية.





ويتوقع أن تشهد النسخة الحالية منافسة قوية وندية عالية، لاسيما بعد النشاط اللافت للأندية في سوق الانتقالات وتعزيز صفوفها بمحترفين مميزين، فضلاً عن المعسكرات التدريبية التي أقامتها استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.



وستشهد الجولة الافتتاحية تسع مباريات، بينما تقرر تأجيل لقاء حامل اللقب الشرطة مع الوصيف بسبب ارتباطهما بالمشاركة في بطولتي دوري أبطال آسيا 1 و2.



وتفتتح الجولة بثلاث مواجهات بعد غد السبت، إذ يستضيف ملعب الساحر أحمد راضي مباراة العائد إلى الدوري أمانة أمام ضيفه ، في موقعة يترقبها جمهور العاصمة، لاسيما مع مشاركة النجم سفيان فيغولي في صفوف بغداد إلى جانب عدد من المحترفين الأفارقة، بينما يسعى ديالى لمواصلة حضوره القوي كما فعل في الموسم الماضي.



وفي أبرز لقاءات اليوم ذاته، يحتضن ملعب المدينة الدولي مباراة الطلبة مع ضيفه زاخو، في تحدٍ خاص لمدرب الأنيق طلال البلوشي الذي سبق له قيادة الفريق الشمالي وحقق معه نتائج جيدة، وكان الطلبة قد أنهى معسكره التحضيري في ، بينما يدخل زاخو المباراة بطموح العودة بنتيجة إيجابية تُشكل دفعة معنوية لانطلاقته. وأكد مدير لمسابقة حسين الخرساني، أن اتحاد اللعبة حريص على إظهار الدوري بحلة تليق بسمعة الكرة العراقية، مشيراً إلى أن هذه الجهود ستنعكس إيجاباً على حضور الأندية في الاستحقاقات الخارجية المقبلة.

المباراة الثالثة، ستجمع نوروز بضيفه الكهرباء على ملعب الأول، ويتطلع أصحاب الأرض لاستثمار عاملي الأرض والجمهور لتحقيق النقاط الثلاث، في وقت يسعى فيه أبناء المدرب راضي شنيشل إلى تفادي خسارة مبكرة خارج الديار والعودة إلى العاصمة بنتيجة إيجابية.



أما بقية مباريات الجولة فتقام على مدار يومي الأحد والاثنين، إذ يلعب مع ، والقاسم مع النفط، ويواجه دهوك فريق ، بينما يلتقي مع ، ويستضيف فريق ، في حين يستقبل ضيفه .