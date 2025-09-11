غير مؤهلة للألعاب الأولمبية.. موعد سحب قرعة كأس آسيا تحت 23 سنة

– رياضة



أعلن عن موعد سحب قرعة نهائيات تحت 23 عامًا، والتي ستقام ما بين السابع والخامس والعشرين من شهر يناير/ كانون الثاني 2026 في .





وأوضح أنه اعتمد في تصنيف المنتخبات إلى أربعة مستويات، حسب النتائج التي حققتها المنتخبات الـ16 في آخر ثلاث نسخ من النهائيات الآسيوية، في كل من 2020 وأوزبكستان 2022 وقطر 2024.



والعراق في المستوى الأول لبطولة

وبحسب التعميم الصادر عن الاتحاد الآسيوي، فإن المستوى الأول ضم منتخبات أوزبكستان واليابان والعراق، إضافة إلى السعودية (البلد المضيف).



فيما جاءت منتخبات ، ، وقطر في المستوى الثاني، أما المستوى الثالث فقد ضم منتخبات: تايلاند، ، الإمارات وإيران، فيما ضم المستوى الرابع كلاً من ، ، قيرغيزستان ولبنان.



وبحسب آلية سحب القرعة، فإن الجولة الأولى ستشهد مواجهة منتخب من المستوى الأول مع منتخب من المستوى الرابع، وكذلك المنتخبان اللذان صنفا في المستويين الثاني والثالث. وتسحب القرعة في الثاني من أكتوبر المقبل في كوالالمبور، حيث ستوزع المنتخبات الستة عشر المتأهلة إلى أربع مجموعات، على أن إلى دور الثمانية المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة.وأوضح أنه اعتمد في تصنيف المنتخبات إلى أربعة مستويات، حسب النتائج التي حققتها المنتخبات الـ16 في آخر ثلاث نسخ من النهائيات الآسيوية، في كل من 2020 وأوزبكستان 2022 وقطر 2024.وبحسب التعميم الصادر عن الاتحاد الآسيوي، فإن المستوى الأول ضم منتخبات أوزبكستان واليابان والعراق، إضافة إلى السعودية (البلد المضيف).فيما جاءت منتخبات ، ، وقطر في المستوى الثاني، أما المستوى الثالث فقد ضم منتخبات: تايلاند، ، الإمارات وإيران، فيما ضم المستوى الرابع كلاً من ، ، قيرغيزستان ولبنان.وبحسب آلية سحب القرعة، فإن الجولة الأولى ستشهد مواجهة منتخب من المستوى الأول مع منتخب من المستوى الرابع، وكذلك المنتخبان اللذان صنفا في المستويين الثاني والثالث.

فيما تشهد الجولة الثانية مواجهة بين منتخب المستوى الأول مع الثالث، والثاني مع الرابع، أما الجولة الأخيرة من دور المجموعات فيلتقي فيها المنتخبان الأعلى تصنيفًا في المجموعة، وكذلك المنتخبان في التصنيف الثالث والرابع.



بطولة غير مؤهلة للألعاب الأولمبية

انطلقت للمنتخبات الأولمبية تحت 23 سنة في العام 2013 في عمان، وقد اعتمد إقامتها مرة كل عامين، على أن تمثل النسخة التي تقام في عام الألعاب الأولمبية أو السنة التي قبلها، لتكون مؤهلة إلى مسابقة كرة القدم الأولمبية عوضًا عن النظام القديم، الذي كان يعتمد تصفيات خاصة بالألعاب منذ أن تم اعتماد هذا السن لمسابقة كرة القدم الأولمبية في برشلونة 1992.



وكانت النسخة الماضية التي أقيمت في قطر 2024 مؤهلة إلى أولمبياد ، حيث شهدت تأهل المنتخبات التي احتلت المراكز الثلاثة الأولى وهي: وأوزبكستان والعراق، في حين أن النسخة الحالية لن تكون مؤهلة إلى أولمبياد لوس أنجلوس، بل مجرد بطولة قارية، على أن تكون النسخة المقبلة في العام 2028 هي البطولة التي تعد بمثابة التصفيات التأهيلية للأولمبياد.