سفيان فيغولي: اللاعب العراقي قادر على اللعب في أوروبا بدنيًا

وتعاقد العراقي مع (35 عامًا)، الذي وصل إلى في 11 أغسطس/ آب الماضي بصفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع كاراغومروك التركي.وقال فيغولي في تصريحات إعلامية: "الأجواء هنا جيدة جدًّا. الناس، ما شاء الله، تعاملهم معي رائع. زملائي، الطاقم، الجميع لطفاء جدًّا. ما رأيته حتى الآن أن اللاعبين يتمتعون بلياقة بدنية عالية وقوة كبيرة. لديهم جودة عالية، لكن ربما يحتاجون إلى العمل أكثر على الجانب التكتيكي. هذا هو الجانب الذي يحتاج إلى تطوير، أما المستوى بشكل عام فهو جيد جدًا".وأضاف: "الوضع العام في النادي ممتاز بالنسبة لي، من البداية كانت لدي انطباعات إيجابية. دائمًا يسألونني إن كان كل شيء على ما يرام، وإن كان بإمكانهم مساعدتي. تعاملهم لطيف جدًا، يعاملونني كأخ لهم، وأنا فعلاً سعيد بوجودي هنا وأطمح إلى أن أقدّم كل ما لدي، في سبيل تحقيق الأهداف الموضوعة من قبل الإدارة والجهاز الفني بقيادة ".وبيّن بالقول: "إذا نظرت إلى اللاعبين العراقيين المحليين، فهم بدنيًّا جاهزون للعب في أوروبا، لكن في أوروبا التفاصيل هي الأهم من حيث الجوانب التكتيكية والقرارات الصغيرة داخل الملعب. المستوى في أوروبا أعلى من الناحية الفنية والتكتيكية، أما بدنيًّا فاللاعب العراقي يمكنه اللعب في أي مكان في العالم، لأنه قوي جدًا ويمتلك لياقة بدنية عالية".وأكمل: "حتى الآن ما زال الوقت مبكرًا، لكننا نعمل بشكل جيد. أنا فعلًا معجب بالكابتن عصام حمد وجهازه الفني المساعد، وسعيد بالعمل معه. بالنسبة لنا هو بمثابة أخ كبير، وهو مدرب جيد جدًا وصاحب خبرة كبيرة في الدوري العراقي. ومعي تحديدًا يساعدني كثيرًا على أن أكون لاعبًا أفضل في الفترة القليلة المقبلة، بمسابقة ".وأتم حديثه بالقول: "طموحي كل صباح أن أكون فائزًا. بالنسبة لي، الأمر يتعلق بالعمل الجاد، الراحة الجيدة، التدريب بجودة عالية، والتواصل الجيد مع زملائي. كل تفصيل صغير مهم لكي نصبح واحدًا من أفضل الفرق في . العمل اليومي هنا احترافي جدًا مع الكابتن عصام حمد، وحتى الآن كل شيء إيجابي ولا أستطيع أن أقول سوى كلمات جيدة عن الوضع".ووضع سفيان فيغولي بصمته مبكرًا مع أمانة بغداد، بعدما سجل هدفًا من ركلة حرة مباشرة في المباراة الودية أمام ، والتي انتهت بفوز بهدف نظيف.المصدر: