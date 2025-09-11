Alsumaria Tv
ديمبلي يخطف جائزة عالمية من يامال ومبابي

رياضة

2025-09-11 | 07:11
ديمبلي يخطف جائزة عالمية من يامال ومبابي
321 شوهد


السومرية نيوز ـ رياضة

فاز عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا بأول جائزة عالمية في مسيرته بعد موسمه الإعجازي مع ناديه.



توج ديمبلي بالثلاثية المحلية مع بي إس جي، وحقق أيضا لقبي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي لأول مرة في تاريخ النادي.

وفاز "عثمان" بجائزة أفضل لاعب في العالم للعام الجاري 2025 من مجلة (أونز مونديال) الفرنسية، متفوقا في التصويت على كل من لامين يامال نجم برشلونة وإسبانيا، وكيليان مبابي قائد منتخب فرنسا وهداف ريال مدريد.


ويتنافس الثلاثي أيضا ضمن قائمة من 30 لاعبا على الجائزة الأكبر، الكرة الذهبية، المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية أيضا.

وذكرت المجلة الفرنسية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" أن عثمان ديمبلي لحق بنجوم وأساطير سبق لهم الفوز بهذه الجائزة، مثل الفرنسي زين الدين زيدان والأرجنتيني ليونيل ميسي، ومواطنه الأسطورة الراحل دييجو أرماندو مارادونا.

وكان البرازيلي، فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، آخر الفائزين بهذه الجائزة في العام الماضي 2024.
اخترنا لك
الكشف عن جدول كأس الـ"إنتركونتيننتال 2025" بمشاركة عربية
09:15 | 2025-09-11
سفيان فيغولي: اللاعب العراقي قادر على اللعب في أوروبا بدنيًا
04:59 | 2025-09-11
غير مؤهلة للألعاب الأولمبية.. موعد سحب قرعة كأس آسيا تحت 23 سنة
04:12 | 2025-09-11
دوري نجوم العراق 2025–2026 ينطلق السبت.. نسخة "استثنائية" بطموحات عالمية
03:58 | 2025-09-11
المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 حتى الآن
16:08 | 2025-09-10
الكشف عن طبيعة إصابة عمر مرموش
13:20 | 2025-09-10
فيديوهات

هور الحويزة يموت عطشاً: الأهالي يهاجرون و"الجاموس" ينفق وسط صمت حكومي (شاهد)
Play
هور الحويزة يموت عطشاً: الأهالي يهاجرون و"الجاموس" ينفق وسط صمت حكومي (شاهد)
06:23 | 2025-09-11
تصريح جديد من المرور بشأن كاميرات المراقبة ورصد المخالفات
Play
تصريح جديد من المرور بشأن كاميرات المراقبة ورصد المخالفات
04:28 | 2025-09-11
وزير الداخلية يعلن الربط الشبكي لكل مراكز الشرطة وانخفاض نسبة الجرائم و"الدكات" العشائرية (فيديو)
Play
وزير الداخلية يعلن الربط الشبكي لكل مراكز الشرطة وانخفاض نسبة الجرائم و"الدكات" العشائرية (فيديو)
04:24 | 2025-09-11
من الحدود الغربية الى البصرة.. هكذا تجولت الطائرة الإسرائيلية التي قصفت الدوحة امس
Play
من الحدود الغربية الى البصرة.. هكذا تجولت الطائرة الإسرائيلية التي قصفت الدوحة امس
13:38 | 2025-09-10
اعتقال أكثر من 300 متظاهر في احتجاجات فرنسا ( فيديو)
Play
اعتقال أكثر من 300 متظاهر في احتجاجات فرنسا ( فيديو)
13:23 | 2025-09-10
سماع دوي انفجارات في العاصمة اليمنية صنعاء
Play
سماع دوي انفجارات في العاصمة اليمنية صنعاء
09:54 | 2025-09-10
مشاجرة نسائية بـ"الحجار" في بغداد
Play
مشاجرة نسائية بـ"الحجار" في بغداد
08:59 | 2025-09-10
اندلاع حريق ضخم قرب مجمع "المشن" في الكرادة وسط بغداد
Play
اندلاع حريق ضخم قرب مجمع "المشن" في الكرادة وسط بغداد
04:52 | 2025-09-10
شاهد.. حادث مروع في النجف
Play
شاهد.. حادث مروع في النجف
04:20 | 2025-09-10
بالفيديو.. مناصرون لغزة "ينغصون" على ترامب ليلة عشاء
Play
بالفيديو.. مناصرون لغزة "ينغصون" على ترامب ليلة عشاء
03:26 | 2025-09-10
