ديمبلي يخطف جائزة عالمية من يامال ومبابي

توج ديمبلي بالثلاثية المحلية مع بي إس جي، وحقق أيضا لقبي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي لأول مرة في تاريخ النادي.وفاز "عثمان" بجائزة أفضل لاعب في العالم للعام الجاري 2025 من مجلة (أونز مونديال) الفرنسية، متفوقا في التصويت على كل من نجم برشلونة وإسبانيا، وكيليان مبابي قائد منتخب فرنسا وهداف .ويتنافس الثلاثي أيضا ضمن قائمة من 30 لاعبا على الجائزة الأكبر، ، المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية أيضا.وذكرت المجلة الفرنسية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" أن لحق بنجوم وأساطير سبق لهم الفوز بهذه الجائزة، مثل والأرجنتيني ، ومواطنه الراحل دييجو أرماندو مارادونا.وكان البرازيلي، ، نجم ريال ، آخر الفائزين بهذه الجائزة في العام الماضي 2024.