وأطلق الـ"فيفا" الإنتركونتيننتال التي أقيمت نسختها الأولى العام الماضي، بين الأندية أبطال القارات، وذلك بعد تغيير نظام وزيادة عدد المشاركين فيها إلى 32 فريقا، على أن تلعب كل 4 سنوات.وفقا لما أوضحه في وقت سابق، فإن البطولة الجديدة تشهد تتويج أكثر من فريق، وهي الفرق الفائزة بالمباريات أرقام 2 و3 و4 و5.وتأهل إلى النسخة المقبلة فريقان عربيان هما بيراميدز المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، وأهلي جدة السعودي حامل لقب دوري أبطال آسيا للنخبة.يلعب بيراميدز مباراة الدوري التمهيدي أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم الأحد 14 سبتمبر المقبل، على استاد الدفاع الجوي في القاهرة.الفائز من هذه المواجهة سيواجه على ملعب الإنماء في جدة يوم 23 سبتمبر 2025، للمنافسة على " وآسيا والمحيط الهادئ".ويقام الأمريكيتين بين كروز أزول المكسيكي والمتوج بلقب النسخة الحالية من كوبا ليبرتادوريس، يوم 10 2025.بينما لقاء كأس التحدي سيجمع الفائز من مباراة كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ مع بطل ديربي الأمريكيتين، ويقام ديسمبر 2025.أما المباراة النهائية لبطولة إنتركونتيننتال فتجمع بين الفرنسي، بطل أوروبا، والمتأهل من المباراة رقم 4 (كأس التحدي)، يوم 17 ديسمبر.وأشار الـ"فيفا" إلى اعتماد نظام التناوب سنويا بين الاتحادين الآسيوي والإفريقي لكرة القدم لتحديد الفريق المضيف في مواجهة كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، وذلك لمنح الأندية فرصة استضافة مباريات تنافسية في كرة القدم الدولية.وسيتم الإعلان عن مكان تنظيم المباريات 3 و4 و5 في وقت لاحق.