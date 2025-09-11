الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-540337-638932054641615266.jpg
هل اقترب دخوله للإسلام.. رونالدو يثير الجدل بمتابعته لداعية إسلامي
رياضة
2025-09-11
161 شوهد
أثار النجم
البرتغالي
كريستيانو رونالدو
قائد
نادي النصر السعودي لكرة القدم
، الكثير من الجدل بمتابعته لحساب داعية إسلامي على منصة "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.
وانتشرت شائعات بعد انتقال
رونالدو
إلى صفوف
نادي النصر
في شتاء 2023، عديدة عن تحول رونالدو للإسلام لكنها لم تتحول إلى حقيقة مطلقا.
ولكن متابعة النجدم
البرتغالي
لحساب الداعية الإسلامي البرتغالي
محمد إبراهيم
أثارت جدلا كبيرا من جديد بشأن حقيقة وجود علاقة بين هذا الأمر واعتناق الدون للدين الإسلامي.
وظهر
كريستيانو رونالدو
في إحدى المباريات وهو يدعو الله تضرعا على الطريقة الإسلامية وهو ما جعل الجدل يرفض أن يتوقف.
يذكر أن النجم المخضرم رونالدو (40 عاما) عاد مؤخرا إلى العاصمة
السعودية الرياض
عقب مشاركته مع منتخب
البرتغال
في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات
بطولة كأس العالم
لكرة القدم 2026.
وسجل رونالدو في سبتمبر 3 أهداف للبرتغال بواقع هدفين في مرمى أرمينيا (5-0) وهدف في مرمى هنغاريا، ليرفع رصيد إلى 39 هدفا ويصبح أفضل هداف في تاريخ تصفيات
كأس العالم
عبر التاريخ مناصفة مع الغواتيمالي
كارلوس
رويز.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
