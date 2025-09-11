هل اقترب دخوله للإسلام.. رونالدو يثير الجدل بمتابعته لداعية إسلامي

وانتشرت شائعات بعد انتقال إلى صفوف في شتاء 2023، عديدة عن تحول رونالدو للإسلام لكنها لم تتحول إلى حقيقة مطلقا.ولكن متابعة النجدم لحساب الداعية الإسلامي البرتغالي أثارت جدلا كبيرا من جديد بشأن حقيقة وجود علاقة بين هذا الأمر واعتناق الدون للدين الإسلامي.وظهر في إحدى المباريات وهو يدعو الله تضرعا على الطريقة الإسلامية وهو ما جعل الجدل يرفض أن يتوقف.يذكر أن النجم المخضرم رونالدو (40 عاما) عاد مؤخرا إلى العاصمة عقب مشاركته مع منتخب في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات لكرة القدم 2026.وسجل رونالدو في سبتمبر 3 أهداف للبرتغال بواقع هدفين في مرمى أرمينيا (5-0) وهدف في مرمى هنغاريا، ليرفع رصيد إلى 39 هدفا ويصبح أفضل هداف في تاريخ تصفيات عبر التاريخ مناصفة مع الغواتيمالي رويز.