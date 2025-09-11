الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Celebrity
من
08:30 PM
الى
09:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أول تعليق لصاحب الرقم "المنسي" بعد بصمة رونالدو
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-540361-638932261183230645.jpg
أول تعليق لصاحب الرقم "المنسي" بعد بصمة رونالدو
رياضة
2025-09-11 | 18:27
المصدر:
روسيا اليوم
73 شوهد
أبدى أسطورة منتخب
غواتيمالا
كارلوس
رويز رد فعل ساخرا عقب نجاح
الأسطورة
البرتغالي
كريستيانو رونالدو
في معادلة رقمه القياسي كأفضل هداف في تاريخ التصفيات المؤهلة لكأس العالم.
وقد سجل
رونالدو
هدفه الـ39 ضمن تصفيات
كأس العالم
لكرة القدم، في مرمى منتخب هنغاريا يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب "
بوشكاش أرينا
" بالعاصمة بودابست.
وكتب
كارلوس
رويز "بيسكاديتو" الذي سجل أهدافه الـ39 بين عامي 1998 و2016، عبر حسابه على منصة "X": "اكتشفت اليوم أن رقم الهداف التاريخي لتصفيات
كاس العالم
اكتسب قيمته الحقيقية.. بعد 9 سنوات!".
وأوضح رويز في تصريحات لاحقة أن سعادته مضاعفة بكونه يتقاسم الرقم مع أسماء بحجم
كريستيانو رونالدو
وليونيل ميسي، قائلا: "أعتقد أن الأهم هو التواجد بين هذين النجمين، لأن هذا ما يمنح الرقم وزنه. كوني من
أمريكا الوسطى
يجعل البعض يقلل من قيمة ما حققته".
وانتزع رويز الرقم القياسي من الإيراني
علي دائي
(36 هدفا) في سبتمبر 2016 عندما سجل خمسة أهداف لمنتخب
غواتيمالا
في مرمى سانت فنسنت وغرينادين (9-3) في تصفيات الكونكاكاف. ومنذ ذلك الحين ظل منفردا بالصدارة حتى عادل رونالدو رقمه.
ويأتي خلف رونالدو ورويز، كل من علي دائي وليونيل ميسي برصيد 36 هدفا لكل منهما، ثم
البولندي روبرت ليفاندوفسكي
برصيد 32 هدفا.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
أول تعليق إيراني بعد قرار "الترويكا الأوروبية" إعادة العقوبات
13:18 | 2025-08-28
أول تعليق للعراق بعد قصف قاعدة "العديد" في قطر
14:28 | 2025-06-23
أول تعليق للحرس الثوري الإيراني بعد قصف قاعدة "العديد"
13:07 | 2025-06-23
"لم يتحدث عن الزواج".. أول تعليق من رونالدو بعد إعلان خطوبته لجورجينا
10:07 | 2025-08-13
رونالدو
كارلوس رويز
البولندي روبرت ليفاندوفسكي
كريستيانو رونالدو
روبرت ليفاندوفسكي
أمريكا الوسطى
بوشكاش أرينا
ليونيل ميسي
ليفاندوفسكي
كأس العالم
+A
-A
اخترنا لك
هل اقترب دخوله للإسلام.. رونالدو يثير الجدل بمتابعته لداعية إسلامي
12:36 | 2025-09-11
الكشف عن جدول كأس الـ"إنتركونتيننتال 2025" بمشاركة عربية
09:15 | 2025-09-11
ديمبلي يخطف جائزة عالمية من يامال ومبابي
07:11 | 2025-09-11
سفيان فيغولي: اللاعب العراقي قادر على اللعب في أوروبا بدنيًا
04:59 | 2025-09-11
غير مؤهلة للألعاب الأولمبية.. موعد سحب قرعة كأس آسيا تحت 23 سنة
04:12 | 2025-09-11
دوري نجوم العراق 2025–2026 ينطلق السبت.. نسخة "استثنائية" بطموحات عالمية
03:58 | 2025-09-11
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
سعر جديد لصرف الدولار في بغداد واربيل
اقتصاد
32.04%
09:34 | 2025-09-10
سعر جديد لصرف الدولار في بغداد واربيل
09:34 | 2025-09-10
توجيه عاجل من المرور بشأن اللوحات المرورية
محليات
29.39%
02:46 | 2025-09-10
توجيه عاجل من المرور بشأن اللوحات المرورية
02:46 | 2025-09-10
تحديث جديد لأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
12.16%
03:45 | 2025-09-10
تحديث جديد لأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
03:45 | 2025-09-10
الحصيلة النهائية لضحايا القصف الإسرائيلي على قطر
دوليات
10.11%
02:25 | 2025-09-10
الحصيلة النهائية لضحايا القصف الإسرائيلي على قطر
02:25 | 2025-09-10
"ستمنع ترامب من الاغتيال".. "عرّاب" الغاء تفويض حرب العراق يحدد 4 أسباب "مهمة" للخطوة
سياسة
9.72%
04:22 | 2025-09-11
"ستمنع ترامب من الاغتيال".. "عرّاب" الغاء تفويض حرب العراق يحدد 4 أسباب "مهمة" للخطوة
04:22 | 2025-09-11
اغلاق بورصة نهاية الأسبوع.. هذه أسعار الدولار بالعراق
اقتصاد
6.58%
09:47 | 2025-09-11
اغلاق بورصة نهاية الأسبوع.. هذه أسعار الدولار بالعراق
09:47 | 2025-09-11
المزيد
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
مقتل شقيقين واصابة الثالث بنيران ابن عمهم في كركوك (فيديو)
11:57 | 2025-09-11
تسوركوف تتكئ ولا تستطيع المشي.. أول ظهور للباحثة الروسية - الإسرائيلية بعد الإفراج عنها
11:24 | 2025-09-11
هور الحويزة يموت عطشاً: الأهالي يهاجرون و"الجاموس" ينفق وسط صمت حكومي (شاهد)
06:23 | 2025-09-11
تصريح جديد من المرور بشأن كاميرات المراقبة ورصد المخالفات
04:28 | 2025-09-11
وزير الداخلية يعلن الربط الشبكي لكل مراكز الشرطة وانخفاض نسبة الجرائم و"الدكات" العشائرية (فيديو)
04:24 | 2025-09-11
من الحدود الغربية الى البصرة.. هكذا تجولت الطائرة الإسرائيلية التي قصفت الدوحة امس
13:38 | 2025-09-10
اعتقال أكثر من 300 متظاهر في احتجاجات فرنسا ( فيديو)
13:23 | 2025-09-10
سماع دوي انفجارات في العاصمة اليمنية صنعاء
09:54 | 2025-09-10
مشاجرة نسائية بـ"الحجار" في بغداد
08:59 | 2025-09-10
اندلاع حريق ضخم قرب مجمع "المشن" في الكرادة وسط بغداد
04:52 | 2025-09-10
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.