صدمة بالوسط الرياضي.. وفاة مأساوية للاعب عراقي بكرة قدم

وكان سعد قد توجه قبل أشهر من إلى بهدف العبور إلى أوروبا عبر إلا أنه قضى غرقا قبل تحقيق حلم في .وأعلن الرياضي اليوم الجمعة وفاة لاعبه السابق باسل سعد إثر حادث غرق مؤسف وقع في تركيا.وقال النادي في بيان رسمي: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم نادي الرياضي وكافة منتسبيه بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة لاعبنا السابق باسل سعد الذي وافته إثر حادث غرقٍ مؤسف في تركيا".وأضاف: "لقد فقدنا شابا خلوقا ومحبوبا خدم نادينا بإخلاص وسيبقى اسمه وذكراه حاضرة في قلوبنا جميعا نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان".اللاعب باسل سعد مثل أندية نفط والبحري وسامراء والكهرباء وكان يشغل مركز خط الوسط واختفى بشكل كامل قبل أكثر من 9 أشهر.ووقعت وفاته بعد أن أنزله المهرب مع مجموعة من المهاجرين على بعد 50 مترا من جزيرة سيمي دون أن يرتدي سترة نجاة ما أدى إلى غرقه في البحر.وشكلت وفاته صدمة لأوساط كرة القدم خصوصا في البصرة حيث شهد بعض زملائه بكونه كان لاعبا جيدا واستحق مسارا أفضل لولا الظلم والتهميش وعدم منحه الفرصة.