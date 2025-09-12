Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أول تعليق لصاحب الرقم "المنسي" بعد بصمة رونالدو
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

أشبال العراق يحصدون برونزيتين في بطولة آسيا للمبارزة

رياضة

2025-09-12 | 12:37
أشبال العراق يحصدون برونزيتين في بطولة آسيا للمبارزة
105 شوهد


حقق منتخب العراق للأشبال بالمبارزة إنجازاً مميزاً في بطولة كأس آسيا للأشبال المقامة حالياً في العاصمة الأوزبكية طشقند، بعدما نجح في حصد ميداليتين برونزيتين.


وجاءت الميدالية الأولى في سلاح الشيش، فيما أضاف المنتخب البرونزية الثانية في سلاح السابر (السيف العربي) بعد وصوله إلى الدور نصف النهائي وخوضه مواجهة قوية أمام منتخب أوزبكستان المضيف.

ومثّل العراق في هذه البطولة كل من اللاعبين: مصطفى محمد، علي السجاد رعد، يوسف قحطان، وحيدر أحمد، الذين قدموا مستويات متميزة عكست تطور المبارزة العراقية في الفئات العمرية الصغيرة.

ويعد هذا الإنجاز خطوة مهمة على طريق إعداد جيل جديد قادر على تمثيل العراق في الاستحقاقات القارية والدولية المقبلة، حيث أثبت أشبال المنتخب الوطني قدرتهم على مقارعة أقوى المنتخبات الآسيوية واعتلاء منصات التتويج.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
مدريد تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2027
13:04 | 2025-09-12
صدمة بالوسط الرياضي.. وفاة مأساوية للاعب عراقي بكرة قدم
05:04 | 2025-09-12
أول تعليق لصاحب الرقم "المنسي" بعد بصمة رونالدو
18:27 | 2025-09-11
هل اقترب دخوله للإسلام.. رونالدو يثير الجدل بمتابعته لداعية إسلامي
12:36 | 2025-09-11
الكشف عن جدول كأس الـ"إنتركونتيننتال 2025" بمشاركة عربية
09:15 | 2025-09-11
ديمبلي يخطف جائزة عالمية من يامال ومبابي
07:11 | 2025-09-11
&quot;ستمنع ترامب من الاغتيال&quot;.. &quot;عرّاب&quot; الغاء تفويض حرب العراق يحدد 4 أسباب &quot;مهمة&quot; للخطوة
23.37%
04:22 | 2025-09-11
"ستمنع ترامب من الاغتيال".. "عرّاب" الغاء تفويض حرب العراق يحدد 4 أسباب "مهمة" للخطوة
04:22 | 2025-09-11
تفاصيل جديدة عن وفاة إمام جامع في بغداد
18.81%
09:57 | 2025-09-12
تفاصيل جديدة عن وفاة إمام جامع في بغداد
09:57 | 2025-09-12
اغلاق بورصة نهاية الأسبوع.. هذه أسعار الدولار بالعراق
17.99%
09:47 | 2025-09-11
اغلاق بورصة نهاية الأسبوع.. هذه أسعار الدولار بالعراق
09:47 | 2025-09-11
والده سلمه.. تحديد هوية قاتل الأميركي تشارلي كيرك (صور)
14.2%
09:31 | 2025-09-12
والده سلمه.. تحديد هوية قاتل الأميركي تشارلي كيرك (صور)
09:31 | 2025-09-12
الأمم المتحدة تعتمد قرارا يؤيد &quot;إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين&quot;
13.03%
11:27 | 2025-09-12
الأمم المتحدة تعتمد قرارا يؤيد "إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين"
11:27 | 2025-09-12
مجلس النواب الأمريكي يلغي تفويض الحرب في العراق.. على ماذا يدل؟
12.6%
02:44 | 2025-09-11
مجلس النواب الأمريكي يلغي تفويض الحرب في العراق.. على ماذا يدل؟
02:44 | 2025-09-11
المزيد
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

شهود عيان يكشفون تفاصيل وفاة الشيخ عبد الستار القرغولي داخل جامع كريم الناصر في الدورة
Play
شهود عيان يكشفون تفاصيل وفاة الشيخ عبد الستار القرغولي داخل جامع كريم الناصر في الدورة
12:43 | 2025-09-12
بغداد.. مشاهد توثق سوق الحي بعد عملية إزالة التجاوزات
Play
بغداد.. مشاهد توثق سوق الحي بعد عملية إزالة التجاوزات
08:23 | 2025-09-12
عملية احتيالية على بطاقة مصرفية لمدير مدرسة والجهات المعنية تخاطبه "الله يعوضك"
Play
عملية احتيالية على بطاقة مصرفية لمدير مدرسة والجهات المعنية تخاطبه "الله يعوضك"
05:12 | 2025-09-12
الحليب في انابيب المنازل بدل الماء.. ماذا يحصل بالبصرة؟ (فيديو)
Play
الحليب في انابيب المنازل بدل الماء.. ماذا يحصل بالبصرة؟ (فيديو)
04:35 | 2025-09-12
بالفيديو.. خط مسار قاتل تشارلي كيرك
Play
بالفيديو.. خط مسار قاتل تشارلي كيرك
03:19 | 2025-09-12
مقتل شقيقين واصابة الثالث بنيران ابن عمهم في كركوك (فيديو)
Play
مقتل شقيقين واصابة الثالث بنيران ابن عمهم في كركوك (فيديو)
11:57 | 2025-09-11
تسوركوف تتكئ ولا تستطيع المشي.. أول ظهور للباحثة الروسية - الإسرائيلية بعد الإفراج عنها
Play
تسوركوف تتكئ ولا تستطيع المشي.. أول ظهور للباحثة الروسية - الإسرائيلية بعد الإفراج عنها
11:24 | 2025-09-11
هور الحويزة يموت عطشاً: الأهالي يهاجرون و"الجاموس" ينفق وسط صمت حكومي (شاهد)
Play
هور الحويزة يموت عطشاً: الأهالي يهاجرون و"الجاموس" ينفق وسط صمت حكومي (شاهد)
06:23 | 2025-09-11
تصريح جديد من المرور بشأن كاميرات المراقبة ورصد المخالفات
Play
تصريح جديد من المرور بشأن كاميرات المراقبة ورصد المخالفات
04:28 | 2025-09-11
وزير الداخلية يعلن الربط الشبكي لكل مراكز الشرطة وانخفاض نسبة الجرائم و"الدكات" العشائرية (فيديو)
Play
وزير الداخلية يعلن الربط الشبكي لكل مراكز الشرطة وانخفاض نسبة الجرائم و"الدكات" العشائرية (فيديو)
04:24 | 2025-09-11
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.