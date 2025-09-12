أشبال العراق يحصدون برونزيتين في بطولة آسيا للمبارزة

وجاءت الميدالية الأولى في سلاح الشيش، فيما أضاف المنتخب البرونزية الثانية في سلاح السابر (السيف العربي) بعد وصوله إلى الدور نصف النهائي وخوضه مواجهة قوية أمام منتخب أوزبكستان المضيف.ومثّل في هذه البطولة كل من اللاعبين: ، رعد، يوسف ، وحيدر أحمد، الذين قدموا مستويات متميزة عكست تطور المبارزة العراقية في الفئات العمرية الصغيرة.ويعد هذا الإنجاز خطوة مهمة على طريق إعداد جيل جديد قادر على تمثيل العراق في الاستحقاقات القارية والدولية المقبلة، حيث أثبت أشبال قدرتهم على مقارعة أقوى المنتخبات الآسيوية واعتلاء منصات التتويج.