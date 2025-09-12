الأولمبية الوطنية: أندية العراق تمتلك قاعدة قوية من المواهب

وذكر بيان للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، ورد لـ ، أنه "في أجواء احتفالية بهيجة تعكس تطلعات الكرة العراقية نحو العالمية، شارك رئيس ، ، في حفل تدشين الموسم الكروي الجديد 2025–2026، الذي أقيم بحضور نخبة من الشخصيات الرياضية والإدارية وممثلي الأندية المشاركة في ".وأكد مفتن خلال الحفل أن "هذه الفعالية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مسيرة الكرة العراقية"، مشيراً إلى أن "الاحتفالية تعكس حجم الاهتمام الكبير الذي توليه المؤسسات الرياضية، والعمل المشترك على تسخير كافة الإمكانيات لضمان نجاح الموسم الكروي المقبل".وأضاف أن "أندية دوري نجوم باتت تمتلك قاعدة قوية من المواهب والبُنى التحتية، ما يؤهلها للمنافسة على المستويين الإقليمي والقاري"، مشدداً على "أهمية استمرار الدعم الإداري والمالي والفني للنهوض بالواقع الكروي وتحقيق تطلعات الجماهير".واختتم مفتن بأن "دور في دعم جميع الأنشطة الرياضية، ومساندة في جهوده لتطوير اللعبة والارتقاء بها نحو آفاق أوسع".