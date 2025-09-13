يوفنتوس وإنتر ميلان في المواجهة.. الموعد والقنوات الناقلة

ويدخل اللقاء محتلاً المركز الثاني في جدول ترتيب برصيد 6 نقاط خلف المتصدر بفارق الأهداف، بينما يسعى إنتر ، صاحب المركز السادس برصيد 3 نقاط، إلى استعادة توازنه بعد البداية المتذبذبة.وتُعرف مباراة يوفنتوس وإنتر بـ" "، الذي يجمع بين الفريقين الأكثر تتويجا بلقب الكالتشيو، إذ يحمل "اليوفي" الرقم القياسي بـ36 لقبا، فيما سبق لـ"النيراتزوري" الفوز باللقب 20 مرة.وتمثل المباراة أيضا بروفة أخيرة للفريقين قبل خوض منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، حيث يلتقي يوفنتوس مع الألماني مساء الثلاثاء 16 ايلول، بينما يواجه إنتر ميلان الهولندي مساء الأربعاء.واستهل يوفنتوس موسمه الجديد بطريقة جيدة؛ إذ حقق الفريق انتصارين في أول جولتين (2-0 على بارما، 1-0 على جنوى)، ليحصد العلامة الكاملة من النقاط.فيما حقق إنتر فوزا كبيرا (5-0) على تورينو بالجولة الأولى، ثم خسر بصورة مفاجئة أمام بنتيجة 1-2، ضمن الجولة الثانية.وتنطلق مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وتذاع عبر منصة " بلاي".