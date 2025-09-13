ريال مدريد يواجه ريال سوسيداد للحفاظ على صدارة الليغا.. الموعد والقنوات الناقلة

ويخوض المباراة متصدرا جدول ترتيب برصيد 9 نقاط بعد الانتصارات المتتالية على 1-0 وريال أوفيدو 3-0 وريال مايوركا 2-1.ويسعى إلى مواصلة المميز في الموسم الحالي من الدوري الإسباني قبل بداية مشواره في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا ذلك الأسبوع.في المقابل يحاول فريق استغلال عامل الأرض لإيقاف زحف ريال مدريد واستعادة ثقته بعد فترة التوقف الدولي خصوصا أنه يقع في المركز السادس عشر برصيد نقطتين فقط بعد التعادل في مباراتين والهزيمة في واحدة.ويفتقد ريال مدريد خدمات الألماني أنطونيو روديغر بعد إعلان إصابته في بيان رسمي أمس الجمعة.وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5:15 عصرا بتوقيت القاهرة والسعودية وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 1 ويتولى مهمة التعليق أحمد البوشي.