ريال مدريد يواجه ريال سوسيداد للحفاظ على صدارة الليغا.. الموعد والقنوات الناقلة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مايك السومرية
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أول تعليق لصاحب الرقم "المنسي" بعد بصمة رونالدو
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-540430-638933412823057593.jpg
ريال مدريد يواجه ريال سوسيداد للحفاظ على صدارة الليغا.. الموعد والقنوات الناقلة
رياضة
2025-09-13 | 02:15
194 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
يسعى فريق
ريال مدريد
إلى مواصلة انتصاراته المحلية عندما يحل ضيفا على نظيره
ريال سوسيداد
مساء اليوم السبت على ملعب "ريالي أرينا" في الجولة الرابعة من
الدوري الإسباني
.
ويخوض
ريال مدريد
المباراة متصدرا جدول ترتيب
الدوري الإسباني
برصيد 9 نقاط بعد الانتصارات المتتالية على
أوساسونا
1-0 وريال أوفيدو 3-0 وريال مايوركا 2-1.
ويسعى
ريال
مدريد
إلى مواصلة
مشواره
المميز في الموسم الحالي من الدوري الإسباني قبل بداية مشواره في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا ذلك الأسبوع.
في المقابل يحاول فريق
ريال سوسيداد
استغلال عامل الأرض لإيقاف زحف ريال مدريد واستعادة ثقته بعد فترة التوقف الدولي خصوصا أنه يقع في المركز السادس عشر برصيد نقطتين فقط بعد التعادل في مباراتين والهزيمة في واحدة.
ويفتقد ريال مدريد خدمات الألماني أنطونيو روديغر بعد إعلان إصابته في بيان رسمي أمس الجمعة.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5:15 عصرا بتوقيت القاهرة والسعودية وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 1 ويتولى مهمة التعليق أحمد البوشي.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
مباراة ريال مدريد مساء اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة
03:29 | 2025-08-30
برشلونة وريال مايوركا.. الموعد والقنوات الناقلة
05:59 | 2025-08-16
رونالدو وبنزيما في مواجهة جديدة.. الموعد والقنوات الناقلة
10:30 | 2025-08-18
يوفنتوس وإنتر ميلان في المواجهة.. الموعد والقنوات الناقلة
02:09 | 2025-09-13
الليغا
ريال مدريد
الصدارة
الدوري الإسباني
السومرية نيوز
ريال سوسيداد
سومرية نيوز
السومرية
السعودية
أوساسونا
+A
-A
اخترنا لك
عودة نيمار الى منتخب البرازيل؟.. أنشيلوتي يحسم الجدل
06:12 | 2025-09-13
تغييرات في تشكيلة برشلونة أمام فالنسيا
05:53 | 2025-09-13
اليوم.. انطلاق الجولة الأولى من دوري نجوم العراق
04:49 | 2025-09-13
يوفنتوس وإنتر ميلان في المواجهة.. الموعد والقنوات الناقلة
02:09 | 2025-09-13
الأولمبية الوطنية: أندية العراق تمتلك قاعدة قوية من المواهب
14:56 | 2025-09-12
صلاح يحسم جدل بقاءه مع ليفربول
14:34 | 2025-09-12
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تفاصيل جديدة عن وفاة إمام جامع في بغداد
محليات
23.93%
09:57 | 2025-09-12
تفاصيل جديدة عن وفاة إمام جامع في بغداد
09:57 | 2025-09-12
اغلاق بورصة نهاية الأسبوع.. هذه أسعار الدولار بالعراق
اقتصاد
18.51%
09:47 | 2025-09-11
اغلاق بورصة نهاية الأسبوع.. هذه أسعار الدولار بالعراق
09:47 | 2025-09-11
الأمم المتحدة تعتمد قرارا يؤيد "إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين"
دوليات
15.92%
11:27 | 2025-09-12
الأمم المتحدة تعتمد قرارا يؤيد "إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين"
11:27 | 2025-09-12
والده سلمه.. تحديد هوية قاتل الأميركي تشارلي كيرك (صور)
دوليات
15.17%
09:31 | 2025-09-12
والده سلمه.. تحديد هوية قاتل الأميركي تشارلي كيرك (صور)
09:31 | 2025-09-12
العثور على جثة إيطالي في منطقة العرصات ببغداد
أمن
14.07%
01:52 | 2025-09-13
العثور على جثة إيطالي في منطقة العرصات ببغداد
01:52 | 2025-09-13
الوقف السني يصف حادثة جامع الدورة بـ"العمل الإجرامي" ويعلن اعتقال المتورطين
أمن
12.4%
10:07 | 2025-09-12
الوقف السني يصف حادثة جامع الدورة بـ"العمل الإجرامي" ويعلن اعتقال المتورطين
10:07 | 2025-09-12
المزيد
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث مروع في كركوك
05:27 | 2025-09-13
النفايات بكل مكان.. شارع الرشيد بعد يوم من افتتاحه (فيديو)
03:46 | 2025-09-13
شهود عيان يكشفون تفاصيل وفاة الشيخ عبد الستار القرغولي داخل جامع كريم الناصر في الدورة
12:43 | 2025-09-12
بغداد.. مشاهد توثق سوق الحي بعد عملية إزالة التجاوزات
08:23 | 2025-09-12
عملية احتيالية على بطاقة مصرفية لمدير مدرسة والجهات المعنية تخاطبه "الله يعوضك"
05:12 | 2025-09-12
الحليب في انابيب المنازل بدل الماء.. ماذا يحصل بالبصرة؟ (فيديو)
04:35 | 2025-09-12
بالفيديو.. خط مسار قاتل تشارلي كيرك
03:19 | 2025-09-12
مقتل شقيقين واصابة الثالث بنيران ابن عمهم في كركوك (فيديو)
11:57 | 2025-09-11
تسوركوف تتكئ ولا تستطيع المشي.. أول ظهور للباحثة الروسية - الإسرائيلية بعد الإفراج عنها
11:24 | 2025-09-11
هور الحويزة يموت عطشاً: الأهالي يهاجرون و"الجاموس" ينفق وسط صمت حكومي (شاهد)
06:23 | 2025-09-11
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.