عودة نيمار الى منتخب البرازيل؟.. أنشيلوتي يحسم الجدل

وتحدث خلال مقابلة مع شبكة "ESPN"، قائلاً: "لن نراقب أداء ، فهو معروف بموهبته الكبيرة. لكن في كرة القدم الحديثة، لا يكفي أن تكون موهوباً فحسب، بل يجب أن تتمتع بلياقة بدنية عالية للاستفادة القصوى من قدراتك".وأضاف: "إذا كان نيمار بكامل جاهزيته البدنية، فلن يواجه أي صعوبة في الانضمام إلى المنتخب. الجميع يتمنون أن يظهر نيمار بأفضل مستوياته. لقد تحدثتُ معه وقلتُ له: أمامك الوقت الكافي للتحضير بالشكل الأمثل لتكون جاهزاً لدعم الفريق في ".وتابع: "التقيته قبل مباراة ، وجاء إلى الفندق وتحدثنا مطوّلاً. كانت المحادثة واضحة، ولا تزال خطتي كما هي. سأستخدمه في مركز صانع الألعاب أو كمهاجم متأخر، فهو بحاجة إلى اللعب في العمق. نيمار لم يعد مناسباً للعب على الأطراف، لأنّ كرة القدم اليوم تتطلب من الأجنحة أن يتمتعوا بقدرات بدنية عالية، وهذا لا يتناسب مع أسلوبه. لكنه قادر تماماً على التألق في مركز الوسط الهجومي".كذلك، تطرّق أنشيلوتي إلى مستقبله مع المنتخب البرازيلي، ملمحاً إلى رغبته في الاستمرار الى ما بعد مونديال 2026، إذ قال: "نعم، منذ عام 2023 كنتُ أرغب في تدريب . التحضير لكأس العالم مع هذا المنتخب يمثل تحدياً خاصاً. وقّعتُ عقداً لمدة عام، وبعد المونديال سيكون كل شيء قابلاً للنقاش".وواصل: "شعرتُ أنّ توقيع عقد لسنة واحدة كان الخيار الأنسب في ذلك الوقت. وإذا رغب في استمراري، فلن أمانع على الإطلاق. أنا مرتاح هنا، وعائلتي أيضاً سعيدة، ويمكننا مناقشة فكرة الاستمرار الى ما بعد عام 2026. البقاء حتى عام 2030 سيكون أمراً رائعاً".وقد نجح أنشيلوتي في التأقلم سريعاً مع الحياة في البرازيل، حيث بدأ بتلقي دروس خصوصية في اللغة بهدف تعزيز التواصل مع لاعبيه.