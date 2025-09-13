إنجاز عراقي مزدوج.. فضية آسيوية وتأهل لأولمبياد الشباب في التجديف

وقال رئيس للتجديف، في بيان، إن السباق النهائي شهد منافسة قوية، حيث خسر بصعوبة أمام نظيره الصيني الذي نال الذهبية، مؤكداً أن الأداء الذي قدمه اللاعب العراقي كان مشرفاً ويعكس تطور مستوى التجديف العراقي.وفي السياق ذاته، حقق اللاعب المركز الرابع في البطولة، إلا أنه تمكن من انتزاع بطاقة التأهل إلى أولمبياد الشباب الذي سيقام العام المقبل في العاصمة السنغالية ، ليضيف إنجازاً آخر لمنتخب للتجذيف.وأوضح خلف أن البطولة الحالية تعد من أقوى البطولات الآسيوية، نظراً لمشاركة نخبة من أبطال اللعبة على مستوى القارة، مشيراً إلى أن النتائج المحققة تؤكد الاستعداد الجيد والثقة العالية لدى اللاعبين العراقيين.وأثنى رئيس الاتحاد على الدعم الكبير الذي قدمه رئيس ، والمكتب التنفيذي، والذي كان له الأثر الإيجابي في تحفيز اللاعبين وتحقيق هذه النتائج المتميزة.يُذكر أن العراق شارك في للتجديف بلاعبين فقط، هما محمد كريم الذي أحرز الفضية، وأحمد إبراهيم الذي جاء رابعاً وتأهل لأولمبياد الشباب، في مشاركة تُعد ناجحة بكل المقاييس.