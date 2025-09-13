فليك يهاجم مسؤولي منتخب إسبانيا بعد إصابة يامال: ما حدث غير منطقي

ويخوض برشلونة مباراة قوية أمام ضمن منافسات الجولة الرابعة من ، مساء غدٍ الأحد.ومن المقرر أن يلعب مباراته أمام فالنسيا على ملعب " "، وتعد هذه أول مباراة لبرشلونة على ملعبه هذا الموسم.وجمع الفريق 7 نقاط من أصل 9 بعد فوزين على ريال مايوركا وليفانتي وتعادل أمام رايو فاليكانو في مباراة شهدت تألقًا كبيرًا من الحارس المنتقل حديثًا إلى البلوغرانا.وأكد في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أن يامال سيغيب عن لقاء الغد بسبب إصابة تعرض لها مع منتخب بلاده.وأشارت التقارير إلى أن اللاعب يعاني من بعض الآلام في الظهر، ولم يشارك في الحصة التدريبية الأخيرة وبقي في صالة الألعاب الرياضية لتلقي علاج خاص.وقال فليك في تصريحاته: "أمر مؤسف ما حدث مع يامال في منتخب إسبانيا، لقد لعب معهم وهو يعاني من الآلم، لقد خاض مباراتين 79 و73 دقيقة، على التوالي، لم يتدرب بين المباريات بسبب تلك الآلام".وتابع: "ما حدث غير منطقي وغير لائق من منتخب إسبانيا، فهم يمتلكون أفضل منتخب في العالم وأفضل اللاعبين في كل مركز، هل هذه الطريقة اللائقة للحفاظ على اللاعبين الشبان؟ هذا الأمر يقلقني".يذكر أن عانى بالفعل من آلام في أسفل الظهر خلال فترة التوقف الدولي مع منتخب إسبانيا، لكن ، دي لافوينتي، أشركه في مباراتي وتركيا ضمن منافسات تصفيات 2026.