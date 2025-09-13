Alsumaria Tv
فليك يهاجم مسؤولي منتخب إسبانيا بعد إصابة يامال: ما حدث غير منطقي

رياضة

2025-09-13 | 07:40
فليك يهاجم مسؤولي منتخب إسبانيا بعد إصابة يامال: ما حدث غير منطقي
257 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

وجه هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة، انتقادا حادا إلى مسؤولي المنتخب الإسباني لكرة القدم، بعد الإصابة التي لحقت بنجم الفريق الشاب لامين يامال، خلال التجمع الأخير للمنتخب، ولذا تأكد غيابه عن مواجهة فالنسيا.

ويخوض برشلونة مباراة قوية أمام فالنسيا ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني، مساء غدٍ الأحد.

ومن المقرر أن يلعب النادي الإسباني مباراته أمام فالنسيا على ملعب "يوهان كرويف"، وتعد هذه أول مباراة لبرشلونة على ملعبه هذا الموسم.

وجمع الفريق 7 نقاط من أصل 9 بعد فوزين على ريال مايوركا وليفانتي وتعادل أمام رايو فاليكانو في مباراة شهدت تألقًا كبيرًا من الحارس خوان جارسيا المنتقل حديثًا إلى البلوغرانا.

وأكد هانزي فليك في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أن يامال سيغيب عن لقاء الغد بسبب إصابة تعرض لها مع منتخب بلاده.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب يعاني من بعض الآلام في الظهر، ولم يشارك في الحصة التدريبية الأخيرة وبقي في صالة الألعاب الرياضية لتلقي علاج خاص.

وقال فليك في تصريحاته: "أمر مؤسف ما حدث مع يامال في منتخب إسبانيا، لقد لعب معهم وهو يعاني من الآلم، لقد خاض مباراتين 79 و73 دقيقة، على التوالي، لم يتدرب بين المباريات بسبب تلك الآلام".

وتابع: "ما حدث غير منطقي وغير لائق من منتخب إسبانيا، فهم يمتلكون أفضل منتخب في العالم وأفضل اللاعبين في كل مركز، هل هذه الطريقة اللائقة للحفاظ على اللاعبين الشبان؟ هذا الأمر يقلقني".

يذكر أن لامين يامال عانى بالفعل من آلام في أسفل الظهر خلال فترة التوقف الدولي مع منتخب إسبانيا، لكن المدير الفني، دي لافوينتي، أشركه في مباراتي بلغاريا وتركيا ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

