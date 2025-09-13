مبابي يتوعد جماهير مدريد: سنقاتل لحصد جميع البطولات هذا الموسم

وأعرب مبابي ، الحائز على لشهر أغسطس/أب، عن سعادته الكبيرة ببدايته مع ، قائلاً في تصريحات صحفية: “نحن متحمسون لمساعدة الفريق، ولدينا الفرصة للتنافس على جميع البطولات. أمامنا شهر سبتمبر/أيلول مزدحم بالمباريات، ونأمل أن نواصل بنفس النسق والانتصارات”.وتحدث مبابي عن المواجهة المرتقبة أمام ، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الرابعة من على ملعب “أنويتا”، قائلا: “نعرف أن المباريات خارج ملعبنا دائمًا صعبة، لكننا مستعدون. عملنا بشكل جيد، واستعدنا طاقاتنا بعد فترة التوقف الدولي، ونحن جاهزون للقتال من أجل الفوز”.ووجه المهاجم الفرنسي الشكر لجماهير على اختيارهم له كأفضل لاعب في أغسطس، مؤكدًا أن انطلاقة الفريق بثلاثة انتصارات متتالية، إلى جانب تسجيله للأهداف والاستمتاع بكرة القدم، تمنحه دافعا إضافيا لمواصلة التألق بقميص .