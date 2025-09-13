ريال مدريد يحقق فوزا صعبا أمام ريال سوسييداد

وسجل هدفي الفريق الملكي كل من المهاجمين، الفرنسي والتركي أردا غولر في الدقيقتين (12، 44) على الترتيب.في حين سجل المهاجم الإسباني هدف أصحاب الأرض الوحيد عند الدقيقة 56 من ركلة جزاء.وأكمل الفريق الملكي المواجهة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول بعد طرد مدافعه الإسباني دين هويسين.وحقق انتصاره الرابع على التوالي لينفرد بصدارة ترتيب الدوري "لا ليغا" بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.في حين توقف رصيد عند نقطتين ويشغل المركز السابع عشر حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مواجهات هذه الجولة أيضا.