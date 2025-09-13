الميرينجي يشكو التحكيم الإسباني لدى الفيفا

وجاء قرار الحكم تجاه هويسن، في الدقيقة 32، بداعي عرقلته لأويارزابال المنطلق نحو المرمى، بينما احتج لاعبو الفريق الملكي بأن ميليتاو كان قريبًا أيضًا من الكرة، معتبرين أن زميلهم لا يستحق الطرد.وبحسب قناة التليفزيونية الرسمية فإن الميرينجي "يعد تقريرًا يتضمن كل ما حدث مع التحكيم في الموسم الماضي، وهذا الموسم، في " لإرساله إلى (فيفا) وإطلاعه على ما يحدث.وبفوزه الصعب اليوم السبت، رفع رصيده إلى 12 نقطة، في صدارة ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد سوسيداد عند نقطتين، في المركز السابع عشر.