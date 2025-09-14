اليوم.. 3 مواجهات "نارية" في الجولة الأولى من دوري نجوم العراق

في المقابل، استقطب صقور الغربية أسماء مميزة في الانتقالات الأخيرة، لعل أبرزها ضم المهاجم والثلاثي وإبراهيم سعادة ومحمد أبو حشيش، والعماني جميل اليحمدي، ولاعب منتخب النيجر يوسف أومارو، والمغربي أيوب مودرن، وأموري فيصل، وسجاد جاسم، ولؤي .وفي لقاء ثانٍ يحل النفط ضيفاً على فريق القاسم في مباراة سيحتضنها الدولي.ويدخل النفط المواجهة بطموح الفوز الذي سيكون حافزاً له لتقديم الأفضل في المحطات المقبلة لدوري المحترفين.وأنهى الأخضر قبل أيام معسكره التدريبي الذي أقيم في مدينة أنطاليا التركية لمدة أسبوعين، حيث استغله بإجراء (4) مباريات ودية، أهمها أمام السالمية من أجل الوقوف على جاهزية الفريق تأهباً للموسم الجديد. وعلى الجانب الآخر طوى ممثل صفحة تحضيراته بخوض مباراة تجريبية أخيرة أمام انتهت بالفوز، لتكون هذه المواجهة خاتمة لفترة الإعداد وبوابة لانطلاقة جديدة لكرة القاسم.وفي مباراة ثالثة، سيكون ملعب الأولمبي مسرحاً لمواجهة والميناء، إذ يتطلع أصحاب الدار إلى قص شريط رصيده من النقاط بتحقيق الفوز الأول في مستهل ، بينما يمني السفانة النفس بالعودة إلى بصرة السياب بنقاط ثمينة.