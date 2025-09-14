الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
اليوم.. 3 مواجهات "نارية" في الجولة الأولى من دوري نجوم العراق
رياضة
2025-09-14
251 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
تُقام اليوم الأحد (3) مباريات ضمن منافسات الجولة الأولى من
دوري نجوم العراق
الكروي للمحترفين، أبرزها مواجهة دهوك ومتحدّيه
الكرمة
. ويسعى صقور الجبال إلى تحقيق بداية مثالية من خلال حصد النقاط الثلاث، وهو يعول على عاملي الأرض والجمهور لبلوغ الغاية المنشودة، إلا أن مهمته لن تكون سهلة أمام الكرمة، الذي يستند على صفقات (الميركاتو الصيفي) للمنافسة بقوة على المراكز المتقدمة.
في المقابل، استقطب صقور الغربية أسماء مميزة في الانتقالات الأخيرة، لعل أبرزها ضم المهاجم
أيمن حسين
والثلاثي
الأردني
علي علوان
وإبراهيم سعادة ومحمد أبو حشيش، والعماني جميل اليحمدي، ولاعب منتخب النيجر يوسف أومارو، والمغربي أيوب مودرن، وأموري فيصل، وسجاد جاسم، ولؤي
العاني
.
وفي لقاء ثانٍ يحل النفط ضيفاً على فريق القاسم في مباراة سيحتضنها
ملعب النجف
الدولي.
ويدخل النفط المواجهة بطموح الفوز الذي سيكون حافزاً له لتقديم الأفضل في المحطات المقبلة لدوري المحترفين.
وأنهى الأخضر قبل أيام معسكره التدريبي الذي أقيم في مدينة أنطاليا التركية لمدة أسبوعين، حيث استغله بإجراء (4) مباريات ودية، أهمها أمام السالمية
الكويتي
من أجل الوقوف على جاهزية الفريق تأهباً للموسم الجديد. وعلى الجانب الآخر طوى ممثل
محافظة بابل
صفحة تحضيراته بخوض مباراة تجريبية أخيرة أمام
الزوراء
انتهت بالفوز، لتكون هذه المواجهة خاتمة لفترة الإعداد وبوابة لانطلاقة جديدة لكرة القاسم.
وفي مباراة ثالثة، سيكون ملعب
ميسان
الأولمبي مسرحاً لمواجهة
نفط ميسان
والميناء، إذ يتطلع أصحاب الدار إلى قص شريط رصيده من النقاط بتحقيق الفوز الأول في مستهل
مشواره
، بينما يمني السفانة النفس بالعودة إلى بصرة السياب بنقاط ثمينة.
