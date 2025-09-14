الصفحة الرئيسية
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Biotic
من
09:30 AM
الى
10:00 AM
LIVE
تظاهرات ضد اعتماد اليورو في دولة أوروبية
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-540526-638934352794477376.png
برشلونة يستضيف فالنسيا في الدوري الإسباني اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة
رياضة
2025-09-14 | 04:26
78 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
ويخوض
فريق برشلونة
مواجهة قوية أمام
فالنسيا
مساء اليوم الأحد على ملعب "يوهان كرويف" ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة
الدوري الإسباني
موسم 2025 – 2026.
ويسعى
فريق برشلونة
بقيادة مدربه الألماني
هانز فليك
للفوز في مباراة
فالنسيا
من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة بعد التعادل في الجولة الماضية بالدوري الإسباني أمام رايو فاليكانو بنتيجة 1-1.
ويملك برشلونة 7 نقاط في رصيده بالدوري الإسباني هذا الموسم بعدما خاض 3 مباريات حقق خلالها الفوز في مباراتين والتعادل في واحدة ليحتل المركز الخامس بينما جمع فالنسيا 4 نقاط من الفوز في مباراة والتعادل في أخرى والخسارة مثلهما ليصبح في المركز
الحادي عشر
.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت
بغداد
ومصر والسعودية وتذاع عبر قناة beIN Sports HD1 ويتولى مهمة التعليق
عامر الخوذيري
.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
