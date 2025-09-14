Alsumaria Tv
برشلونة يستضيف فالنسيا في الدوري الإسباني اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة

رياضة

2025-09-14 | 04:26
برشلونة يستضيف فالنسيا في الدوري الإسباني اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة
78 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

ويخوض فريق برشلونة مواجهة قوية أمام فالنسيا مساء اليوم الأحد على ملعب "يوهان كرويف" ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الإسباني موسم 2025 – 2026.

ويسعى فريق برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانز فليك للفوز في مباراة فالنسيا من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة بعد التعادل في الجولة الماضية بالدوري الإسباني أمام رايو فاليكانو بنتيجة 1-1.

ويملك برشلونة 7 نقاط في رصيده بالدوري الإسباني هذا الموسم بعدما خاض 3 مباريات حقق خلالها الفوز في مباراتين والتعادل في واحدة ليحتل المركز الخامس بينما جمع فالنسيا 4 نقاط من الفوز في مباراة والتعادل في أخرى والخسارة مثلهما ليصبح في المركز الحادي عشر.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت بغداد ومصر والسعودية وتذاع عبر قناة beIN Sports HD1 ويتولى مهمة التعليق عامر الخوذيري.
