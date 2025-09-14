نوير يدير ظهره لمنتخب ألمانيا

وقال نوير، حسبما نقل موقع "سكاي ": "كنا مركزين منذ الدقيقة الأولى، وسجلنا بعض الأهداف الرائعة، مثل هدف سيرجي (جنابري).. كان من المهم أيضًا أن نتقدم (4-0) في الشوط الأول، حتى نتمكن من إراحة بعض اللاعبين، لأننا خضنا مباريات دولية، وسافر العديد من اللاعبين لمسافات طويلة".وعن موقفه من منتخب ألمانيا، صرح: "الحقيقة هي أنني قررت عدم اللعب للمنتخب الوطني بعد الآن"، وعند سؤاله عما إذا كان القرار نهائيًا، أجاب نوير بكلمة قاطعة: "نعم".