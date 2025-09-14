الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
صدمة قوية لبرشلونة قبل مواجهة فالنسيا
رياضة
2025-09-14 | 08:34
177 شوهد
تلقى
هانزي فليك
المدير الفني
لفريق برشلونة صدمة قوية قبل مواجهة
فالنسيا
ضمن منافسات
الدوري الإسباني
.
ويخوض برشلونة مواجهة قوية أمام ضيفه
فالنسيا
مساء الأحد على ملعب "
يوهان كرويف
" ضمن منافسات الجولة الرابعة من
الدوري الإسباني
2025-2026.
وأكد
هانز فليك
مدرب برشلونة أن لامين جمال نجم الفريق يعاني من بعض الانزعاجات الظهر ما دفعه إلى استبعاده من مران الفريق أمس السبت مع إخضاعه لتدريبات فردية داخل صالة الألعاب الرياضية مؤكدا غيابه عن لقاء فالنسيا.
وفاز برشلونة فاز على
ريال
مايوركا وليفانتي قبل أن يتعادل مع رايو فاليكانو، ليبتعد عن صدارة "
الليغا
" ويحتل المركز الرابع بـ7 نقاط في المقابل يحتل فالنسيا المركز التاسع برصيد 4 نقاط في جدول ترتيب الدوري الإسباني.
ويخوض برشلونة أولى مبارياته في مرحلة الدوري من البطولة الأوروبية أمام
نيوكاسل
يوم الخميس المقبل ومن المتوقع غياب لامين عنها أيضا.
>>
وسط الإصابات.. التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام فالنسيا
17:28 | 2025-09-13
صدمة لريال مدريد قبل انطلاق الموسم
11:41 | 2025-08-10
برشلونة يتلقى دفعة قوية قبل انطلاق دوري الأبطال
17:30 | 2025-08-21
بالصورة.. هجوم ناري لبرشلونة قبل انطلاق الموسم الجديد
05:25 | 2025-07-23
لامين يامال
برشلونة
الدوري الإسباني
فريق برشلونة
المدير الفني
يوهان كرويف
هانزي فليك
هانز فليك
فالنسيا
نيوكاسل
هدية تونسية.. صلاح يقود ليفربول لفوز جديد في الدوري الإنجليزي
11:18 | 2025-09-14
مانشيستر ستي وماشيستر يونايتد.. التشكيلة والقنوات الناقلة
11:02 | 2025-09-14
بعد الاعتراف رسميا بالخطأ.. ماذا ينتظر حكام مباراة ريال مدريد وسوسييداد؟
10:11 | 2025-09-14
بعثة السد القطري تصل بغداد لمواجهة الشرطة في دوري أبطال آسيا
08:00 | 2025-09-14
نوير يدير ظهره لمنتخب ألمانيا
07:36 | 2025-09-14
برشلونة يستضيف فالنسيا في الدوري الإسباني اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة
04:26 | 2025-09-14
النزيف مستمر.. سعر جديد للدولار في بغداد
اقتصاد
26.5%
09:16 | 2025-09-13
النزيف مستمر.. سعر جديد للدولار في بغداد
09:16 | 2025-09-13
عطلة 9 أيام في العراق
محليات
19.97%
11:38 | 2025-09-14
عطلة 9 أيام في العراق
11:38 | 2025-09-14
تحديثات جوية.. هذه المناطق ستشهد امطارا اعلى من المعدل الطبيعي في العراق
محليات
19.27%
06:21 | 2025-09-13
تحديثات جوية.. هذه المناطق ستشهد امطارا اعلى من المعدل الطبيعي في العراق
06:21 | 2025-09-13
بعد سلسلة تراجعات.. الدولار يقفز في الأسواق العراقية
اقتصاد
11.91%
09:41 | 2025-09-14
بعد سلسلة تراجعات.. الدولار يقفز في الأسواق العراقية
09:41 | 2025-09-14
للراغبين بالتعيينات من هذه الفئة.. املأوا الاستمارة
محليات
11.91%
10:04 | 2025-09-14
للراغبين بالتعيينات من هذه الفئة.. املأوا الاستمارة
10:04 | 2025-09-14
الوقف السني يعود بموقف جديد بعد وفاة الشيخ القرغولي: واعتصموا بحبل الله
محليات
10.45%
10:45 | 2025-09-13
الوقف السني يعود بموقف جديد بعد وفاة الشيخ القرغولي: واعتصموا بحبل الله
10:45 | 2025-09-13
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
إخماد حريق اندلع داخل دار بالبصرة.. إنقاذ أموال وذهب
09:21 | 2025-09-14
اعتقال شبان استعرضوا بسلاح عبر مواقع التواصل في بغداد
11:40 | 2025-09-13
روسيا تُحاكي هجومًا صاروخيًا على بولندا في إطار مناورات "زاباد 2025"
11:10 | 2025-09-13
حرائق غابات "الكارضية" في الكوت مستمرة.. الدفاع المدني يستنفر
09:07 | 2025-09-13
بالفيديو.. حريق كبير في الكوت
07:53 | 2025-09-13
بالفيديو.. وحش آلي في سوق الحي ببغداد
06:36 | 2025-09-13
مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث مروع في كركوك
05:27 | 2025-09-13
النفايات بكل مكان.. شارع الرشيد بعد يوم من افتتاحه (فيديو)
03:46 | 2025-09-13
شهود عيان يكشفون تفاصيل وفاة الشيخ عبد الستار القرغولي داخل جامع كريم الناصر في الدورة
12:43 | 2025-09-12
بغداد.. مشاهد توثق سوق الحي بعد عملية إزالة التجاوزات
08:23 | 2025-09-12
