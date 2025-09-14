صدمة قوية لبرشلونة قبل مواجهة فالنسيا

ويخوض برشلونة مواجهة قوية أمام ضيفه مساء الأحد على ملعب " " ضمن منافسات الجولة الرابعة من 2025-2026.وأكد مدرب برشلونة أن لامين جمال نجم الفريق يعاني من بعض الانزعاجات الظهر ما دفعه إلى استبعاده من مران الفريق أمس السبت مع إخضاعه لتدريبات فردية داخل صالة الألعاب الرياضية مؤكدا غيابه عن لقاء فالنسيا.وفاز برشلونة فاز على مايوركا وليفانتي قبل أن يتعادل مع رايو فاليكانو، ليبتعد عن صدارة " " ويحتل المركز الرابع بـ7 نقاط في المقابل يحتل فالنسيا المركز التاسع برصيد 4 نقاط في جدول ترتيب الدوري الإسباني.ويخوض برشلونة أولى مبارياته في مرحلة الدوري من البطولة الأوروبية أمام يوم الخميس المقبل ومن المتوقع غياب لامين عنها أيضا.