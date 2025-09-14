بعد الاعتراف رسميا بالخطأ.. ماذا ينتظر حكام مباراة ريال مدريد وسوسييداد؟

وأشهر الحكم الإسباني خيل مانزانو البطاقة الحمراء مباشرة في وجه مدافع فريق دين هويسن في الدقيقة 32 من عمر المباراة على ملعب "أنويتا"، بداعي أنه كام المدافع الأخير عندما قام بعرقلة أحد لاعبي أثناء هجمة مرتدة.ولكن بعد إعادة اللقطة تظهر الصورة أن البرازيلي إيدير ميليتاو كان بجانبه ولم يكن هويسن هو المدافع الأخير مع مهاجم سوسييداد.وقال لريال ، عقب اللقاء: "أعتقد أن هويسن كان يستحق بطاقة صفراء فقط، ميليتاو كان قريبا، والكرة لم تكن تحت سيطرة لاعب ريال سوسييداد".وأضاف: "الحكم قدم لي تفسيرا حول البطاقة الحمراء، لكنني لم أقتنع به. دين كان غاضبا، لكنه شعر بالراحة بعد تحقيق الفوز".من جانبها، ذكرت صحيفة "ماركا" في تقرير لها، اليوم الأحد، إن " في اعترفت بخطأ الحكم في قرار طرد هويسن".وأضاف التقرير: "من المؤكد أن اللقطة المثيرة للجدل ستشرح خلال الأسبوع وسيعترف بالخطأ، هذا الحدث ستكون له تبعات في صورة إيقاف، خاصة بالنسبة إلى فيغويروا ، بسبب عدم تدخله من غرفة الـVAR لإجبار خيل مانزانو على تصحيح ما اعتبر خطأ، وهو أمر سيخضع أيضا لتحليل من قِبل ".بينما أشارت صحيفة "MARCA" إلى أن قرار حكم الساحة كان خاطئ تماما والطرد غير صحيح ولكن الايقاف ربما سيكون من نصيب حكم الفار السيد فيغيروا فاسكيز الذي لم يتدخل في هذا الطرد ولم يستدعي الحكم للمراجعة لكي يتيقن من هذا القرار.الاكثر من ذلك وعلى الأرجح أن الحكم خيل مانزانو غالبا لن يدير أي لقاء لفريق ريال مدريد هذا الموسم تحديدا بعد فضح التوصية من نغريرا لهذا الحكم تحديدا.يذكر أن دين هويسن أصبح أصغر لاعب يتم طرده في في تاريخ ريال مدريد بعمر 20 عاما و152 يوما منذ النجم السابق البرازيلي الذي طرد في عام 2007 وهو في عمر 20 عاما و138 يوما.