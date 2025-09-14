هدية تونسية.. صلاح يقود ليفربول لفوز جديد في الدوري الإنجليزي

أهدى لاعب الفوز إلى المصري ورفاقه في بعدما لمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء في الوقت بدل الضائع من مواجهة الفريقين، اليوم الأحد.

كان التعادل السلبي مسيطراً على المباراة قبل أن تلمس الكرة يد المجبري لينجح صلاح في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الوقت القاتل.



حافظ بهذا الفوز الشاق على الصدارة وعلى سجله المثالي إذ وصل للنقطة 12 من 4 انتصارات.