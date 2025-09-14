كل ما تريد معرفته عن مواجهة ريال مدريد وأولمبيك مارسيليا في أبطال أوروبا

هذه المواجهة التي ستجمع بين وفريق الجنوب الفرنسي على ملعب سانتياغو برنابيو يوم الثلاثاء 16 سبتمبر/ ايلول 2025 وتنطلق الساعة 22:00 بتوقيت .التقى الفريقان في 4 مرات سابقة وكانت كلها لصالح وكانت ضمن دور المجموعات وفقاً لما ذكره موقع Uefa.خلال موسم 2003-2004 فاز على ملعبه ذهاباً أمام مارسيليا 4-2 وانتصر إياباً 2-1 على .أما في موسم 2009-2010 مع بدايات فاز 3-0 على ملعبه وتغلب 3-1 على مضيفه الفرنسي إياباً.في مبارياته أمام مارسيليا سجل ريال مدريد 12 هدفاً مقابل 4 أهداف لمارسيليا.