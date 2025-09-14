مدافع باريس يتعرض لإصابة مقلقة

تعرض البرازيلي ، مدافع ، لإصابة مقلقة في مواجهة لانس، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري الفرنسي.

وسقط بيرالدو على الأرض، بعد مرور 68 دقيقة من المباراة، المقامة على ، متأثرًا من شدة الألم، بعد تعرضه إلى التواء شديد في كاحل قدمه اليسرى.

وحاول الجهاز الطبي، إسعاف بيرالدو، ولكن دون جدوى، ليغادر اللاعب البرازيلي أرضية الملعب، محمولًا على "نقالة" وهو يضع يده على رأسه من شدة الألم.



واتجه مباشرة إلى خلع الملابس، لإجراء المزيد من الفحوصات، ليتأكد بنسبة كبيرة غيابه عن مواجهة أتالانتا، الأربعاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا.



وكان مدرب البي إس جي، قد اضطر أيضًا لاستبدال الثنائي ولي كانج إن بسبب الإصابة، بينما شارك نونو مينديس مكان بيرالدو.



ويغيب عن العملاق الباريسي أيضًا، الثنائي وديزيريه دوي بسبب إصابات عضلية.