ترامب يعلن استعداده لفرض عقوبات على روسيا
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-540604-638934808720760829.jpeg
رونالدو يتسلم جائزة الحذاء الذهبي
رياضة
2025-09-14 | 17:20
المصدر:
روسيا اليوم
440 شوهد
تسلم النجم
البرتغالي
كريستيانو رونالدو
، قائد فريق النصر لكرة القدم،
جائزة الحذاء الذهبي
، المخصصة لهداف الموسم الماضي، من
ماجد عبد الله
أسطورة النادي والكرة
السعودية
.
ودخل
ماجد عبد الله
إلى أرضية ملعب "الأول بارك" حاملا الجائزة وسلمها لرونالدو، قبل انطلاق مباراة النصر ضد الخلود، الأحد، ضمن الجولة الثانية لدوري "روشن" للمحترفين.
وتصدر النجم
البرتغالي
العالمي، الذي التحق بالنصر مطلع عام 2023، لائحة هدافي الدوري للموسم (2024-2025) برصيد 25 هدفا، محافظ على لقب هداف المسابقة، الذي حصده الموسم قبل الماضي إثر إحرازه 35 هدفا (رقم قياسي لموسم واحد).
ونصب
رونالدو
نفسه هدافا للدوريات الإنجليزي، مع
مانشستر يونايتد
، والإسباني ثلاث مرات، مع
ريال مدريد
، والإيطالي، مع
يوفنتوس
، وأضاف النجم المخضرم البالغ من العمر 40 عاما، الحذاء الذهبي لدوري "روشن" إلى هذه المجموعة من الجوائز الفردية.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
الكرة الذهبية 2025: قائمة المرشحين لجائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى
07:40 | 2025-08-07
رونالدو أمام فرصة ذهبية في السوبر السعودي
16:25 | 2025-08-04
ديمبلي يخطف جائزة عالمية من يامال ومبابي
07:11 | 2025-09-11
"صوت هند رجب" يخطف جائزة بمهرجان البندقية
15:10 | 2025-09-06
رونالدو
الحذاء الذهبي
جائزة الحذاء الذهبي
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالد
مانشستر يونايتد
ماجد عبد الله
ريال مدريد
البرتغالي
كريستيانو
بسبب يامال.. تفاصيل اصطدام برشلونة مع الاتحاد الاسباني
07:38 | 2025-09-15
بعد عام.. أنشيلوتي يتوج بالكرة الذهبية
06:36 | 2025-09-15
رافينيا يحقق إنجازا تاريخيا في ليلة سداسية فالنسيا
03:30 | 2025-09-15
اعتراف "مثير" من شقيق مبابي بعد هدفه التاريخي
18:25 | 2025-09-14
مدافع باريس يتعرض لإصابة مقلقة
13:51 | 2025-09-14
كل ما تريد معرفته عن مواجهة ريال مدريد وأولمبيك مارسيليا في أبطال أوروبا
12:35 | 2025-09-14
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
عطلة 9 أيام في العراق
محليات
38.35%
11:38 | 2025-09-14
عطلة 9 أيام في العراق
11:38 | 2025-09-14
النزيف مستمر.. سعر جديد للدولار في بغداد
اقتصاد
19.62%
09:16 | 2025-09-13
النزيف مستمر.. سعر جديد للدولار في بغداد
09:16 | 2025-09-13
بعد سلسلة تراجعات.. الدولار يقفز في الأسواق العراقية
اقتصاد
14.02%
09:41 | 2025-09-14
بعد سلسلة تراجعات.. الدولار يقفز في الأسواق العراقية
09:41 | 2025-09-14
للراغبين بالتعيينات من هذه الفئة.. املأوا الاستمارة
محليات
10.75%
10:04 | 2025-09-14
للراغبين بالتعيينات من هذه الفئة.. املأوا الاستمارة
10:04 | 2025-09-14
مصرف الرشيد يطلق خدمة جديدة تخدم حاملي البطاقة الإلكترونية
محليات
10%
12:03 | 2025-09-14
مصرف الرشيد يطلق خدمة جديدة تخدم حاملي البطاقة الإلكترونية
12:03 | 2025-09-14
أسعار صرف الدولار في العراق
اقتصاد
7.26%
03:59 | 2025-09-14
أسعار صرف الدولار في العراق
03:59 | 2025-09-14
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
بآية من القرآن الكريم.. هكذا اختتم طالب دراسات عليا مناقشته!
07:36 | 2025-09-15
على طريقة "الدِخِن والدُخُن" في العراق.. لفظ "القاف" سونار "تمييز طائفي" في سوريا (فيديو)
04:45 | 2025-09-15
في كربلاء.. مطالب شعبية بإنهاء نظام الدوام الثلاثي في المدارس والسبب تراجع جودة التعليم!
02:35 | 2025-09-15
إخماد حريق اندلع داخل دار بالبصرة.. إنقاذ أموال وذهب
09:21 | 2025-09-14
اعتقال شبان استعرضوا بسلاح عبر مواقع التواصل في بغداد
11:40 | 2025-09-13
روسيا تُحاكي هجومًا صاروخيًا على بولندا في إطار مناورات "زاباد 2025"
11:10 | 2025-09-13
حرائق غابات "الكارضية" في الكوت مستمرة.. الدفاع المدني يستنفر
09:07 | 2025-09-13
بالفيديو.. حريق كبير في الكوت
07:53 | 2025-09-13
بالفيديو.. وحش آلي في سوق الحي ببغداد
06:36 | 2025-09-13
مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث مروع في كركوك
05:27 | 2025-09-13
