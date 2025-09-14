رونالدو يتسلم جائزة الحذاء الذهبي

ودخل إلى أرضية ملعب "الأول بارك" حاملا الجائزة وسلمها لرونالدو، قبل انطلاق مباراة النصر ضد الخلود، الأحد، ضمن الجولة الثانية لدوري "روشن" للمحترفين.

وتصدر النجم العالمي، الذي التحق بالنصر مطلع عام 2023، لائحة هدافي الدوري للموسم (2024-2025) برصيد 25 هدفا، محافظ على لقب هداف المسابقة، الذي حصده الموسم قبل الماضي إثر إحرازه 35 هدفا (رقم قياسي لموسم واحد).



ونصب نفسه هدافا للدوريات الإنجليزي، مع ، والإسباني ثلاث مرات، مع ، والإيطالي، مع ، وأضاف النجم المخضرم البالغ من العمر 40 عاما، الحذاء الذهبي لدوري "روشن" إلى هذه المجموعة من الجوائز الفردية.