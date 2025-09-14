Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يعلن استعداده لفرض عقوبات على روسيا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

اعتراف "مثير" من شقيق مبابي بعد هدفه التاريخي

رياضة

2025-09-14 | 18:25
اعتراف &quot;مثير&quot; من شقيق مبابي بعد هدفه التاريخي
المصدر:
موقع كووورة
519 شوهد

أبدى إيثان مبابي، الشقيق الأصغر لنجم ريال مدريد وقائد منتخب فرنسا، كيليان مبابي، سعادته بتسجيل أول هدف في مسيرته الاحترافية.

وسجل إيثان هدفا ليمنح ليل الفوز على تولوز بنتيجة 2-1، مساء الأحد، في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

وقال لاعب الوسط الواعد في تصريحات عبر صحيفة (ليكيب): "بصراحة، لم يكن لدي وقت للتفكير في أي شيء بعد موجة من التشكيك في قدراتي إضافة إلى كثرة الإصابات، لقد تعرضت لأكثر من إصابة في الموسم الماضي، أفسدت عامي الأول مع الفريق".

وأضاف: "الاحتفال مع جماهير ليل يبقى الأهم، لقد عشت سنة صعبة للغاية، ولا أعرف هل تسجيلي لهدف في أول مباراة لي بعد الإصابة كان مجرد صدفة أم لا، لكنني سعيد للغاية، وأعتقد أن هذا الهدف سيقويني".

وأقر اللاعب الشاب: "بعد كثرة الإصابات في موسمي الأول كمحترف، كان علي أن أهتم بحالتي الجسدية، لأكون قويا وأتجنب الإصابات".

وكشف أيضا في ختام تصريحاته: "لقد أرسل لي شقيقي (كيليان) رسالة عقب المباراة، وكان سعيدا بي، كما أنني وجهت له غمزة عند إحراز الأهداف، لأنني سجلت اليوم، بينما سجل هدفا لريال مدريد أمس أمام ريال سوسيداد، أعتقد أن ما نفعله مصدر فخر لأبي وأمي".

يذكر أن إيثان مبابي وقع عقدا مع ليل حتى صيف 2027، علما بأنه انضم من باريس سان جيرمان بصفقة انتقال حر في صيف 2024 بعد رحيل شقيقه الأكبر إلى ريال مدريد.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
بسبب يامال.. تفاصيل اصطدام برشلونة مع الاتحاد الاسباني
07:38 | 2025-09-15
بعد عام.. أنشيلوتي يتوج بالكرة الذهبية
06:36 | 2025-09-15
رافينيا يحقق إنجازا تاريخيا في ليلة سداسية فالنسيا
03:30 | 2025-09-15
رونالدو يتسلم جائزة الحذاء الذهبي
17:20 | 2025-09-14
مدافع باريس يتعرض لإصابة مقلقة
13:51 | 2025-09-14
كل ما تريد معرفته عن مواجهة ريال مدريد وأولمبيك مارسيليا في أبطال أوروبا
12:35 | 2025-09-14
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

بآية من القرآن الكريم.. هكذا اختتم طالب دراسات عليا مناقشته!
Play
بآية من القرآن الكريم.. هكذا اختتم طالب دراسات عليا مناقشته!
07:36 | 2025-09-15
على طريقة "الدِخِن والدُخُن" في العراق.. لفظ "القاف" سونار "تمييز طائفي" في سوريا (فيديو)
Play
على طريقة "الدِخِن والدُخُن" في العراق.. لفظ "القاف" سونار "تمييز طائفي" في سوريا (فيديو)
04:45 | 2025-09-15
في كربلاء.. مطالب شعبية بإنهاء نظام الدوام الثلاثي في المدارس والسبب تراجع جودة التعليم!
Play
في كربلاء.. مطالب شعبية بإنهاء نظام الدوام الثلاثي في المدارس والسبب تراجع جودة التعليم!
02:35 | 2025-09-15
إخماد حريق اندلع داخل دار بالبصرة.. إنقاذ أموال وذهب
Play
إخماد حريق اندلع داخل دار بالبصرة.. إنقاذ أموال وذهب
09:21 | 2025-09-14
اعتقال شبان استعرضوا بسلاح عبر مواقع التواصل في بغداد
Play
اعتقال شبان استعرضوا بسلاح عبر مواقع التواصل في بغداد
11:40 | 2025-09-13
روسيا تُحاكي هجومًا صاروخيًا على بولندا في إطار مناورات "زاباد 2025"
Play
روسيا تُحاكي هجومًا صاروخيًا على بولندا في إطار مناورات "زاباد 2025"
11:10 | 2025-09-13
حرائق غابات "الكارضية" في الكوت مستمرة.. الدفاع المدني يستنفر
Play
حرائق غابات "الكارضية" في الكوت مستمرة.. الدفاع المدني يستنفر
09:07 | 2025-09-13
بالفيديو.. حريق كبير في الكوت
Play
بالفيديو.. حريق كبير في الكوت
07:53 | 2025-09-13
بالفيديو.. وحش آلي في سوق الحي ببغداد
Play
بالفيديو.. وحش آلي في سوق الحي ببغداد
06:36 | 2025-09-13
مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث مروع في كركوك
Play
مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث مروع في كركوك
05:27 | 2025-09-13
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.