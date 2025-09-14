اعتراف "مثير" من شقيق مبابي بعد هدفه التاريخي

وسجل إيثان هدفا ليمنح ليل الفوز على بنتيجة 2-1، مساء الأحد، في الجولة الرابعة من .وقال لاعب الوسط الواعد في تصريحات عبر صحيفة (ليكيب): "بصراحة، لم يكن لدي وقت للتفكير في أي شيء بعد موجة من التشكيك في قدراتي إضافة إلى كثرة الإصابات، لقد تعرضت لأكثر من إصابة في الموسم الماضي، أفسدت عامي الأول مع الفريق".وأضاف: "الاحتفال مع جماهير ليل يبقى الأهم، لقد عشت سنة صعبة للغاية، ولا أعرف هل تسجيلي لهدف في أول مباراة لي بعد الإصابة كان مجرد صدفة أم لا، لكنني سعيد للغاية، وأعتقد أن هذا الهدف سيقويني".وأقر : "بعد كثرة الإصابات في موسمي الأول كمحترف، كان علي أن أهتم بحالتي الجسدية، لأكون قويا وأتجنب الإصابات".وكشف أيضا في ختام تصريحاته: "لقد أرسل لي شقيقي (كيليان) رسالة عقب المباراة، وكان سعيدا بي، كما أنني وجهت له غمزة عند إحراز الأهداف، لأنني سجلت اليوم، بينما سجل هدفا لريال أمس أمام ، أعتقد أن ما نفعله مصدر فخر لأبي وأمي".يذكر أن إيثان مبابي وقع عقدا مع ليل حتى صيف 2027، علما بأنه انضم من بصفقة انتقال حر في صيف 2024 بعد رحيل شقيقه الأكبر إلى .