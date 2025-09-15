رافينيا يحقق إنجازا تاريخيا في ليلة سداسية فالنسيا

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، لم يسبق لرافينيا أن أحرز ثنائية بعد المشاركة كبديل في أي بطولة كبرى، قبل أن يحقق هذا الرقم الاستثنائي الليلة، ليؤكد قيمته الهجومية.يُذكر أن رافينيا جلس على مقاعد البدلاء كقرار تأديبي من بسبب تأخر وصوله إلى التدريبات، وهو ما اعتُبر إخلالًا بالانضباط في لحظة حساسة يمر بها الفريق.