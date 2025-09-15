بعد عام.. أنشيلوتي يتوج بالكرة الذهبية

لكن إدارة قاطعت حفل جوائز العام الماضي بعد منح "ذا بيست" لأفضل لاعبي العالم لرودري نجم بدلا من البرازيلي مهاجم .وقد رأت إدارة الميرينغي أن عدم حصول على الجائزة يعتبر ظلما كبيرا له، مما أدى لمقاطعة وفد النادي بأكمله للحفل.ومن جانبه، كشف الذي ترك تدريب في صيف 2025 ليقود منتخب أنه تحصل على في العالم عن عام 2024 والتي لم يتمكن من التتويج بها أثناء وجوده على رأس الجهاز الفني للميرينغي.ونشر كارلو أنشيلوتي عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي صورته مع جائزة أفضل مدربي العالم معلقاً: "شكرا جزيلا لمن جعل هذا الإنجاز ممكناً".ويشير للمنتخب البرازيلي إلى نجوم ريال الذين ساعدوه على إحراز لقبي ودوري أبطال أوروبا، مما مهد له الطريق للفوز بالجائزة.يذكر أن أنشيلوتي توج في 2024 أيضاً بجائزة أفضل مدرب في العالم من " ".