بعد عام.. أنشيلوتي يتوج بالكرة الذهبية
رياضة
2025-09-15 | 06:36
217 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
كشف الإيطالي كارلو
أنشيلوتي
، مدرب منتخب
البرازيل
، عن تسلمه لجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2024.
لكن إدارة
نادي ريال مدريد
قاطعت حفل جوائز
الكرة الذهبية
العام الماضي بعد منح
جائزة
"ذا بيست" لأفضل لاعبي العالم لرودري نجم
مانشستر سيتي
بدلا من البرازيلي
فينيسيوس جونيور
مهاجم
الميرينغي
.
وقد رأت إدارة الميرينغي أن عدم حصول
فينيسيوس
على الجائزة يعتبر ظلما كبيرا له، مما أدى لمقاطعة وفد النادي بأكمله للحفل.
ومن جانبه، كشف
أنشيلوتي
الذي ترك تدريب
ريال مدريد
في صيف 2025 ليقود منتخب
البرازيل
أنه تحصل على
جائزة أفضل مدرب
في العالم عن عام 2024 والتي لم يتمكن من التتويج بها أثناء وجوده على رأس الجهاز الفني للميرينغي.
ونشر كارلو أنشيلوتي عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي صورته مع جائزة أفضل مدربي العالم معلقاً: "شكرا جزيلا لمن جعل هذا الإنجاز ممكناً".
ويشير
المدير الفني
للمنتخب البرازيلي إلى نجوم ريال
مدريد
الذين ساعدوه على إحراز لقبي
الدوري الإسباني
ودوري أبطال أوروبا، مما مهد له الطريق للفوز بالجائزة.
يذكر أن أنشيلوتي توج في 2024 أيضاً بجائزة أفضل مدرب في العالم من
الاتحاد الدولي لكرة القدم
"
فيفا
".
