بسبب يامال.. تفاصيل اصطدام برشلونة مع الاتحاد الاسباني

يامال تعرض للإصابة مع منتخب إسبانيا خلال فترة التوقف الدولي الأخير، حيث أصيب خلال لقاء لاروخا مع تركيا
ضمن تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم
العام المقبل.
وتسببت إصابة يامال في غياب اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا عن مواجهة نادي برشلونة
أمام نظيره فالنسيا
ببطولة الدوري الإٍسباني للدرجة الأولى، والتي انتهت بفوز البارسا
بستة أهداف دون رد.
وكشفت صحيفة "آس"، أن غضب برشلونة من الاتحاد الإسباني لكرة القدم
ناجم عن مشاركة يامال أمام تركيا وهو مصاب.
وأضافت، أن برشلونة تواصل بالفعل مع مسئولي الجهاز الطبي لمنتخب إسبانيا، والذين حذروا من مشاركة يامال أمام تركيا في ظل معاناة اللاعب من آلام حادة في منطقة الظهر، مع أهمية بقاء اللاعب الشاب
في الفندق للعلاج.
ورغم تحذيرات الجهاز الطبي لإسبانيا، فقد شارك يامال أمام تركيا ولعب لمدة 79 دقيقة قبل أن يخرج من أرضية الملعب.
وأوضحت، أن برشلونة غضب من الاتحاد الإسباني
مع عدم تعاملهم مع وضع يامال وفقًا للبروتوكولات الصحيحة المتمثلة في حماية اللاعبين.
وأردفت ، أن يامال هو من طلب بنفسه أن يلعب خلال لقاء إسبانيا وتركيا، لكن برشلونة يشعر بالغضب في ظل عدم تحدث أحد من الجهاز الفني لمنتخب إسبانيا معه بشأن عدم المشاركة ضد تركيا.
ولا تزال توجد شكوك حول إمكانية مشاركة يامال أمام نيوكاسل يونايتد
يوم الخميس المقبل، ضمن دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا والمعروف بمرحلة الدوري.
وانتقد ديكو
، المدير الرياضي لنادي برشلونة، إصابة يامال مع منتخب إسبانيا مطالبًا بالمزيد من التنسيق بين الأندية والمنتخبات حول حالة اللاعبين البدنية.