بسبب يامال.. تفاصيل اصطدام برشلونة مع الاتحاد الاسباني

يامال تعرض للإصابة مع منتخب إسبانيا خلال فترة التوقف الدولي الأخير، حيث أصيب خلال لقاء لاروخا مع ضمن تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لبطولة العام المقبل.وتسببت إصابة يامال في غياب اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا عن مواجهة أمام نظيره ببطولة الدوري الإٍسباني للدرجة الأولى، والتي انتهت بفوز بستة أهداف دون رد.وكشفت صحيفة "آس"، أن غضب برشلونة من ناجم عن مشاركة يامال أمام تركيا وهو مصاب.وأضافت، أن برشلونة تواصل بالفعل مع مسئولي الجهاز الطبي لمنتخب إسبانيا، والذين حذروا من مشاركة يامال أمام تركيا في ظل معاناة اللاعب من آلام حادة في منطقة الظهر، مع أهمية بقاء في الفندق للعلاج.ورغم تحذيرات الجهاز الطبي لإسبانيا، فقد شارك يامال أمام تركيا ولعب لمدة 79 دقيقة قبل أن يخرج من أرضية الملعب.وأوضحت، أن برشلونة غضب من مع عدم تعاملهم مع وضع يامال وفقًا للبروتوكولات الصحيحة المتمثلة في حماية اللاعبين.وأردفت ، أن يامال هو من طلب بنفسه أن يلعب خلال لقاء إسبانيا وتركيا، لكن برشلونة يشعر بالغضب في ظل عدم تحدث أحد من الجهاز الفني لمنتخب إسبانيا معه بشأن عدم المشاركة ضد تركيا.ولا تزال توجد شكوك حول إمكانية مشاركة يامال أمام يوم الخميس المقبل، ضمن دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا والمعروف بمرحلة الدوري.وانتقد ، المدير الرياضي لنادي برشلونة، إصابة يامال مع منتخب إسبانيا مطالبًا بالمزيد من التنسيق بين الأندية والمنتخبات حول حالة اللاعبين البدنية.