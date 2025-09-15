تشكيل هيئة مؤقتة لإدارة اتحاد كرة القدم المصغرة

وقال المصغرة في بيان ورد لـ ، إن " المصغرة قرر تشكيل هيئة مؤقتة لاتحاد الكرة المصغرة"، مبيناً أن " سيتولى رئاسة الهيئة المؤقتة، والتي ستضم أيضاً ثامر إبراهيم نائب الرئيس وعضوية كل من عيدان وفريد وغيث ".وأضاف أن "هذا القرار تم اتخاذه بعدما لم يلتزم المصغرة بالإجراءات المعمول بها، كما سيدعم الهيئة المؤقتة لتنجز مهمتها على أتم وجه وإقامة انتخابات جديدة لاختيار هيئة إدارية دائمة".وأكد أنه "من المقرر إجراء انتخابات لكرة القدم المصغرة في 24 تشرين الأول المقبل".