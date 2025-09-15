اليك جدول وتوقيت مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا

وتتطلع الأندية الـ36 المشاركة في هذه النسخة لتحقيق انطلاقة قوية مع بداية المنافسات، التي ستشهد مباريات بارزة أبرزها تكرار ثلاث نهائيات سابقة في البطولة: أمام ، ضد ، وأياكس أمستردام في مواجهة إنتر ، كما تبرز أيضا مواجهات ضد ، وباريس ، حامل اللقب، مع أتالانتا، ولقاء نيوكاسل ضد برشلونة، ومواجهة ، أكثر الأندية تتويجا باللقب (15 لقبا) ضد مارسيليا.وتقام المباريات على مدار ثلاثة أيام، بداية من غد الثلاثاء، حيث تفتتح مباريات هذه النسخة بمواجهة قوية بين الإنجليزي وأتلتيك بلباو الإسباني، وفي ذات التوقيت سيلتقي أيندهوفن الهولندي مع يونيون سانت جيلواز البلجيكي، وفي المباريات المسائية سيلتقي ريال مع مارسيليا، ويوفنتوس مع دورتموند، بنفيكا مع كاراباك، وتوتنهام مع فياريال.وفي ما يلي جدول وتوقيت مباريات الجولة الأولى من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا بتوقيت مكة المكرمة: