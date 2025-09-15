اليك جدول وتوقيت مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا

الصفحة الرئيسية
2025-09-15
445 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
تعود عجلة بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للدوران من جديد مع انطلاق منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري اعتبارا من غد الثلاثاء وحتى الخميس المقبل، بمواجهات مثيرة.
وتتطلع الأندية الـ36 المشاركة في هذه النسخة لتحقيق انطلاقة قوية مع بداية المنافسات، التي ستشهد مباريات بارزة أبرزها تكرار ثلاث نهائيات سابقة في البطولة:
يوفنتوس
أمام
دورتموند
،
بايرن ميونخ
ضد
تشيلسي
، وأياكس أمستردام في مواجهة إنتر
ميلان
، كما تبرز أيضا مواجهات
ليفربول
ضد
أتلتيكو مدريد
، وباريس
سان جيرمان
، حامل اللقب، مع أتالانتا، ولقاء نيوكاسل
يونايتد
ضد برشلونة، ومواجهة
ريال مدريد
، أكثر الأندية تتويجا باللقب (15 لقبا) ضد مارسيليا.
وتقام المباريات على مدار ثلاثة أيام، بداية من غد الثلاثاء، حيث تفتتح مباريات هذه النسخة بمواجهة قوية بين
أرسنال
الإنجليزي وأتلتيك بلباو الإسباني، وفي ذات التوقيت سيلتقي أيندهوفن الهولندي مع يونيون سانت جيلواز البلجيكي، وفي المباريات المسائية سيلتقي ريال
مدريد
مع مارسيليا، ويوفنتوس مع دورتموند، بنفيكا مع كاراباك، وتوتنهام مع فياريال.
وفي ما يلي جدول وتوقيت مباريات الجولة الأولى من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا بتوقيت مكة المكرمة:
- الثلاثاء 16 ايلول 2025
أتلتيك بلباو x أرسنال (19:45)
آيندهوفن x يونيون سان جيلواز (19:45)
يوفنتوس x
بوروسيا دورتموند
(22:00)
ريال مدريد x مرسيليا (22:00)
بنفيكا x كاراباخ (22:00)
توتنهام
x فياريال (22:00).
- الأربعاء 17 ايلول 2025
أولمبياكوس x بافوس (19:45)
سلافيا براغ x بودوغليمت (19:45)
ليفربول x أتلتيكو مدريد (22:00)
أياكس x إنتر (22:00)
بايرن
ميونخ
x تشلسي (22:00)
باريس سان جيرمان
x أتلانتا (22:00).
الخميس 18 ايلول 2025
كلوب بروج x موناكو (19:45)
كوبنهاغن x ليفركوزن (19:45)
مانشستر سيتي
x نابولي (22:00)
نيوكاسل يونايتد x برشلونة (22:00)
فرانكفورت x غلطة سراي (22:00)
سبورتينغ لشبونة x كيرات ألماتي (22:00)
"يويفا" يتخذ قراراً تاريخياً يخص توقيت نهائي دوري أبطال أوروبا
13:57 | 2025-08-29
إليك مواعيد مباريات نادي الزوراء في دوري أبطال آسيا 2
06:44 | 2025-08-16
إليكم مواعيد جميع مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا
07:40 | 2025-08-30
الجولة الأخيرة من دوري نجوم العراق تنطلق اليوم.. إليك جدول المباريات
04:26 | 2025-07-02
